Est lyonnais : huit interpellations dans un réseau de trafic de cocaïne et de cannabis

Une enquête ouverte après la découverte de stupéfiants lors d’une perquisition a conduit à l’interpellation de huit personnes le 15 septembre. Quatre d’entre elles ont été mises en examen et placées en détention provisoire.

L’enquête avait débuté en février 2026, après la découverte de stupéfiants et d’argent au domicile d’un homme dans le cadre d’une autre procédure. Selon la gendarmerie du Rhône, les investigations ont rapidement orienté les enquêteurs vers un réseau familial implanté dans l’agglomération lyonnaise.

Les enquêteurs ont identifié une dizaine de personnes impliquées dans un trafic de cocaïne et de résine de cannabis dans l’est lyonnais, notamment à Vénissieux et Mions. La gendarmerie indique que certains membres du réseau auraient continué à diriger les trafics depuis leur cellule malgré leur incarcération.

Le 15 septembre, huit personnes ont été placées en garde à vue. Les perquisitions ont permis de saisir 250 grammes de résine de cannabis, 61 grammes de cocaïne, 6 600 euros en numéraire, une vingtaine de téléphones, des contrefaçons, des objets de luxe ainsi qu’un scooter et une trottinette utilisés pour les livraisons.

Six des huit suspects ont reconnu leur participation à un trafic de stupéfiants. Trois ont été laissés libres à l’issue des gardes à vue et quatre présentés à une juge d’instruction. Ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire.