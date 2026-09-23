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Bruno Jacolin devrait devenir le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon. Crédit Facebook

Le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon menacé par des trafiquants : la préfecture lui apporte son soutien

  • par LR

    • Après les tirs de mortier, tags, insultes et dégradations dont Bruno Jacolin dit avoir été la cible, le préfet du Rhône lui apporte son soutien et assure que les services de l’État sont mobilisés.

    La préfecture du Rhône réagit aux menaces visant le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon. Dans un court communiqué, le préfet Étienne Guyot estime que les faits visant Bruno Jacolin sont "inacceptables" et assure l’élu de son "plein soutien".

    Le maire de 66 ans avait révélé ces derniers jours avoir été pris pour cible à plusieurs reprises. Il évoque notamment des pneus crevés sur sa voiture, des tags et insultes, ainsi que des tirs de mortier en direction de son balcon. Quatre plaintes ont été déposées, selon TF1.

    Bruno Jacolin fait le lien entre ces actes et une réunion publique organisée en mai dans le quartier de la Gravière, consacrée à la sécurité et notamment à la lutte contre le trafic de stupéfiants. Il affirme que les auteurs seraient liés à ces trafics. Un tir de mortier aurait visé son balcon en juin, accompagné de menaces verbales.

    Dans son communiqué, la préfecture indique que la police nationale a été "immédiatement mobilisée" pour soutenir le maire et interpeller les auteurs des faits. Les services de l’État poursuivent par ailleurs leurs opérations contre les trafics de stupéfiants dans la commune et ses environs.

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