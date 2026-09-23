Karavel, le festival hip-hop a 20 ans !

Mourad Merzouki célèbre en même temps que les 30 ans de sa compagnie Käfig la 20e édition de Karavel qui programme cinquante compagnies à Lyon et dans dix-neuf communes de la métropole.

On ira voir Imminentes de Jann Gallois (devenue co-directrice du festival Montpellier danse), une pièce qui au travers d’une danse hypnotique révèle le cri intérieur de six femmes dont les corps exultent la joie de vivre, unies dans une quête commune face à la violence de notre monde (théâtre Albert-Camus/Bron), Hold Fast de Marion Alzieu et Mickaël Florestan autour d’une danse encore mal connue, le krump, synonyme d’expression brute et vitale qui explore le lâcher-prise et la confiance en l’autre (La Machinerie-Bizarre/Vénissieux), Karim Khouader, vainqueur du hip-hop Games France 2025 avec Roses, une pièce à l’univers visuel impressionnant où sept interprètes revendiquent le désir d’un ailleurs rempli de rêves magnifiés par une danse renouvelée et énergique (centre Charlie-Chaplin/Vaulx-en-Velin).

Loin des bruits du monde, Manon Mafrici et Pasquale Fortunato approfondissent avec Après tout la notion de temps et comment il façonne l’écriture de leur danse poétique, empreinte de breakdance et de contemporain (L’Escale/Saint-Genis-les-Ollières).

À ne pas rater encore, Mussum de la compagnie Dyptik que l’on connaît bien avec un travail qui mêle ici le hip-hop à la danse gnawa et aux rythmes électros (théâtre Albert-Camus) sans oublier la reprise du tube de la compagnie Käfig, Récital (1998), pièce qui marqua la révolution que Mourad Merzouki amena à la danse hip-hop, confrontant sur scène des danseurs hip-hop aux sonorités du violon et du talk box (théâtre Théo-Argence/Saint-Priest).

Festival Karavel – Du 25 septembre au 25 octobre, dans Lyon et la métropole

Programme complet : karavelkalypso.com