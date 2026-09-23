Culture
Récital © Julie Cherki

Karavel, le festival hip-hop a 20 ans !

  • par Martine Pullara

    • Mourad Merzouki célèbre en même temps que les 30 ans de sa compagnie Käfig la 20e édition de Karavel qui programme cinquante compagnies à Lyon et dans dix-neuf communes de la métropole.

    On ira voir Imminentes de Jann Gallois (devenue co-directrice du festival Montpellier danse), une pièce qui au travers d’une danse hypnotique révèle le cri intérieur de six femmes dont les corps exultent la joie de vivre, unies dans une quête commune face à la violence de notre monde (théâtre Albert-Camus/Bron), Hold Fast de Marion Alzieu et Mickaël Florestan autour d’une danse encore mal connue, le krump, synonyme d’expression brute et vitale qui explore le lâcher-prise et la confiance en l’autre (La Machinerie-Bizarre/Vénissieux), Karim Khouader, vainqueur du hip-hop Games France 2025 avec Roses, une pièce à l’univers visuel impressionnant où sept interprètes revendiquent le désir d’un ailleurs rempli de rêves magnifiés par une danse renouvelée et énergique (centre Charlie-Chaplin/Vaulx-en-Velin).

    Loin des bruits du monde, Manon Mafrici et Pasquale Fortunato approfondissent avec Après tout la notion de temps et comment il façonne l’écriture de leur danse poétique, empreinte de breakdance et de contemporain (L’Escale/Saint-Genis-les-Ollières).

    À ne pas rater encore, Mussum de la compagnie Dyptik que l’on connaît bien avec un travail qui mêle ici le hip-hop à la danse gnawa et aux rythmes électros (théâtre Albert-Camus) sans oublier la reprise du tube de la compagnie Käfig, Récital (1998), pièce qui marqua la révolution que Mourad Merzouki amena à la danse hip-hop, confrontant sur scène des danseurs hip-hop aux sonorités du violon et du talk box (théâtre Théo-Argence/Saint-Priest).

    Festival Karavel – Du 25 septembre au 25 octobre, dans Lyon et la métropole

    Programme complet : karavelkalypso.com

    à lire également
    Rentrée culturelle : Théâtre de la Croix-Rousse, toujours inclusif !

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Karavel, le festival hip-hop a 20 ans ! 13:45
    La préfecture de Saône-et-Loire
    Emploi : le Mâconnais mise sur les idées du terrain 13:33
    Rentrée culturelle : Théâtre de la Croix-Rousse, toujours inclusif ! 13:09
    Isère : le pôle Déchets-Énergie de Bourgoin-Jallieu ouvre ses portes au public 12:35
    gendarme
    Est lyonnais : huit interpellations dans un réseau de trafic de cocaïne et de cannabis 11:54
    d'heure en heure
    Près de Lyon : le complexe de loisirs Hall U Need contraint de renoncer à son installation à Porte des Alpes 11:33
    Douze mois de prison avec sursis requis contre le fondateur de la Demeure du Chaos pour menaces de mort 10:55
    Tramway t3 part dieu
    Tram T3 à Lyon : la ligne partiellement interrompue après une collision et un déraillement 10:15
    Drapeau palestinien à Vénissieux : le maire retire l'étendard du fronton de la mairie 10:00
    Une séance du Sénat
    Elections sénatoriales en Haute-Savoie : qui sont les candidats ? 09:48
    Lyon : une bijouterie cambriolée en Presqu’île, les voleurs prennent la fuite en voiture 09:33
    Métropole de Lyon : Aulas, Cédat et Imberton officiellement réintégrés 08:59
    Le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon menacé par des trafiquants : la préfecture lui apporte son soutien 08:25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut