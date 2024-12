Exposition immersive : quand Pompéi renaît de ses cendres

Réalisée par Tempora et Civita, l’exposition Pompeii. Cité immortelle s’installe pendant plusieurs mois à la Sucrière pour évoquer la destruction de la cité après l’éruption du Vésuve en l’an 79, tout en imaginant qu’elle renaît de ses cendres pour nous la faire découvrir telle qu’elle était avant la catastrophe.

©Tempora

Embarqués dans un parcours émouvant, les visiteurs sont guidés par une famille qui chemine dans la vie d’une cité pleine de mouvements, riche par sa terre, son artisanat et ses découvertes scientifiques, autour de plus de cent objets authentiques issus de fouilles archéologiques, de reconstitutions spectaculaires de machines antiques et de vues 3D immersives.

©Tempora

Créée en partenariat, notamment avec le musée Galileo de Florence et le Musée archéologique national de Naples, l’exposition est interactive et conçue comme une aventure à partager en famille !

Pompeii. Cité immortelle – Du 13 décembre 2024 au 27 juillet 2025 à la Sucrière