Fête des lumières, marché, exposition... Pour ce week-end du 6 au 8 décembre, Lyon Capitale vous propose cinq activités incontournables.

L'immanquable Fête des lumières !

I Love Lyon - Jacques Rival - FDL 2024

Lancée ce jeudi 5 décembre, la Fête des lumières est installée dans la métropole de Lyon jusqu'à dimanche. 32 oeuvres illuminatives sont proposées, dont 6 oeuvres anniversaire, à l'occasion de cette 25e édition, que Lyon Capitale vous a fait vivre en avant-première mercredi soir.

Un marché de Noël artisanal

Ce marché de l'artisanat et des créations "faites-main" est organisé par le collectif "Les mains" durant trois jours. Installée jusqu'à dimanche au 6 rue de La Part-Dieu, dans l'espace événementiel In-Sted (3e arr.), la quarantaine d'artisans locaux proposera des ateliers créatifs et une sélection de produits. L'occasion parfaite, aussi, pour trouver les cadeaux manquants à l'approche des fêtes de fin d'année. Le marché est ouvert de 14 à 20 heures ce vendredi, et de 10 à 19 heures samedi et dimanche.

L'exposition Zurbarán débute au musée des Beaux-Arts

Depuis jeudi 5 décembre, l'exposition "Zurbarán" est à découvrir au musée des Beaux-Arts de Lyon. Trois tableaux représentant Saint François d’Assise et peints par Francisco de Zurbarán sont présentés. Tous ont été conservés respectivement au musée des Beaux-Arts de Lyon, au Museu nacional d’art de Catalunya (MNAC) à Barcelone et enfin au Museum of fine arts de Boston. L'exposition lyonnaise réunira également d'autres oeuvres du peintre espagnol. Elle est accessible jusqu'au 2 mars 2025.

Une exposition avec les Anooki

Les Anooki - parc de la Tête d'Or.

En parallèle de la Fête des lumières et des retrouvailles - après 2012, 2014 et 2018 - avec les Anooki au parc de la Tête d'Or, vous pourrez également visiter la galerie éphémère dédiée à ces personnages, créés par les artistes Moetu et David. Elle est à retrouver au pied de l'hôtel Sofitel de Lyon, avec notamment un duo de statues gonflables géantes visibles depuis quelques jours déjà. L'exposition est présente du 2 au 15 décembre. L'accès est libre.

Un Bingo de Noël pour terminer en beauté (ou pas)

De 19 à 23 heures, ce dimanche 8 décembre, un grand Bingo de Noël est organisé à la Cité des Halles, dans le 7e arrondissement de Lyon, par l'association SSD. Les lots ont été prévus pour tous les âges et sélectionnés par les artisans locaux. Quoi de mieux pour terminer le week-end en beauté ? A condition de gagner, bien entendu ! A noter, la grille est au prix de 5 euros.

