La Métropole alloue 1 million d'euros au spectacle vivant sur l'ensemble du territoire

La Métropole de Lyon va accorder un million d'euros d'aide à 16 théâtres et 13 projets artistiques.

La Métropole de Lyon a voté en commission une enveloppe d'1 million d'euros pour soutenir la diffusion du spectacle vivant sur son territoire, finançant 16 théâtres et 13 projets intercommunaux.

La jeunesse ciblée

Ces aides, qui peuvent représenter jusqu'à 90% du budget des projets soutenus, visent à "garantir une équité de moyens entre les territoires" et permettre "une proximité avec l'offre de spectacles", assure la collectivité. Le dispositif privilégie les logiques intercommunales et s'adresse particulièrement au public jeune et familial.

"Ce soutien témoigne de la stratégie culturelle mise en place par la Métropole depuis 2020 : faire confiance aux acteurs culturels, encourager la liberté de création", déclare Cédric Van Styvendael, vice-président en charge des politiques culturelles.

Les neuf Conférences Territoriales des Maires (CTM) bénéficient de cette enveloppe pour des projets variés : festival Terre de Mystères (CTM Ouest-Nord), L'été en Scènes (Plateau Nord), ou encore le festival Saône en Scènes (Val de Saône).

À Lyon, la Métropole soutient le Théâtre de la Croix-Rousse, le Théâtre Nouvelle Génération, le Théâtre des Marronniers et Les Nouvelles Subsistances. À Villeurbanne, l'aide finance une offre de spectacles répartie sur l'ensemble des quartiers.

Le dispositif permet de créer de nouveaux événements ou de déployer des offres existantes sur des communes voisines, selon une logique de coopération intercommunale.