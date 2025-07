Céline Iannucci à l'Espace Gerson : Le bonheur est dans le rire

Dans son dernier spectacle, C’est pas compliqué d’être heureux, repris en juillet à l’espace Gerson, Céline Iannucci, l’ex-Taupe Model complice de Florence Foresti, dézingue les marchands de bien-être en kit.

Les coachs de vie, les “chiefs of happiness”, les adeptes de la pensée positive et les fondus de développement personnel sont dans le viseur de Céline Iannucci.

Elle en a même fait le thème de son dernier one woman show, C’est pas compliqué d’être heureux. Après avoir exploré par le menu, et avec humour, les coulisses de sa vie de végane, elle a trouvé une nouvelle cible : tous ceux qui vous promettent le bonheur, à condition que vous suiviez leurs bienveillants préceptes et pensiez à contrôler votre respiration. Mais surtout que vous leur fassiez un gros chèque ! Elle est en terrain connu, elle n’a pas hésité à suivre d’onéreuses formations en bonheur accéléré, type stage de yoga transcendantal ou séances de méditation cosmique. Elle parle en connaissance de cause, et quand elle interroge la salle entre deux rires, il ne manque pas de personnes qui sont également tombées dans le panneau du bien-être vendu en kit.

Il y a aussi, bien sûr, une grande partie du spectacle consacrée aux réseaux sociaux, complices de ce genre d’arnaque, où l’on affiche fièrement ses faux résultats obtenus sur des tests de développement personnel, ou de running, ainsi que de belles phrases destinées à affronter les aléas de la vie.

À cette occasion, on apprend d’ailleurs que la fameuse sentence de Nietzsche, “Ce qui ne me tue pas me rend plus fort”, avait pour lui un sens bien différent de celui que l’on imagine. Dans ce seul en scène mené tambour battant, on ne se contente pas d’apprendre, on rit énormément. Et ça, ça vaut largement une bonne séance de méditation et d’imagerie mentale !

C’est pas compliqué d’être heureux – Du 9 au 19 juillet à l’espace Gerson