Si le ski alpin est sans doute le sport d’hiver le plus connu, des pratiques plus anciennes, parfois même préhistoriques, reviennent au goût du jour. Panorama de quelques activités nordiques à tester cet hiver dans les belles montagnes iséroises.

Saviez-vous que le ski de fond a plus de deux mille ans ? C’est ce que prouvent les dessins découverts dans des grottes préhistoriques en Scandinavie. À l’époque, les skis étaient fabriqués à partir de longs os d’animaux et servaient avant tout à se déplacer facilement dans les vastes espaces enneigés des pays scandinaves. Rien d’étonnant à ce que la première compétition de ski de fond ait eu lieu dans le coin, plus précisément à Tromsø, au fin fond de la Norvège, en 1776.

En deux mille ans, la technique dite du pas alternatif n’a pas beaucoup évolué : un pied devant l’autre, presque comme en marche. Les skis, calés dans les rails tracés dans la neige, adhèrent grâce aux peaux de “phoque” fixées dessous, aujourd’hui fabriquées en mohair et en synthétique. Totalement autonome, sans besoin de tire-fesses ou de télésiège, le ski de fond permet d’évoluer tranquillement sur de belles étendues enneigées ou au cœur de forêts silencieuses. Ce sport est très complet, puisque pour avancer efficacement il vous faudra compter sur vos jambes mais aussi sur vos bras afin de garder l’inertie de la glisse.

Dans les années 70, des fondeurs souhaitant aller plus vite ont révolutionné la discipline en inventant le “skating”, qui a connu un véritable essor ces dernières années. Cette technique plus explosive que le pas alternatif utilise le bien nommé pas de patineur, un mouvement fluide et élégant qui rappelle aussi le roller. Ici, pas de rails, mais une large piste damée. Attention aux chutes, les skis sont plus étroits et particulièrement glissants… Une fois ceux-ci apprivoisés, les pics de vitesse sont grisants !

En raison de sa vitesse de déplacement, le skating est la technique principalement utilisée en biathlon. Dans cette discipline d’origine militaire, il faut parcourir plusieurs fois un circuit précis et tirer à chaque tour à la carabine dans les cibles prévues, en position debout et couchée. Pas question de trembler lors de ce sport exigeant qui alterne des phases d’effort physique intense et de concentration extrême.

Le plateau nordique de l’Arselle, à Chamrousse © Focus Outdoor

Virée nordique sur le plateau de l’Arselle

Pour inaugurer la saison, rendez-vous les 7 et 8 décembre au Nordic Park de Chamrousse, sur le fabuleux plateau de l’Arselle, un véritable petit bout de Canada venu se cacher en Isère.

Le week-end sera dédié aux activités nordiques sous toutes leurs facettes. Tests de matériels et nouveautés dernier cri pour les connaisseurs, sorties encadrées par des guides, ateliers de sensibilisation en montagne, démonstrations et initiations au ski nordique et au biathlon pour les curieux…

Environ 1 500 personnes sont attendues chaque jour pour cette première édition. L’occasion de découvrir les nombreuses possibilités qu’offre le Nordic Park dans les belles forêts du plateau de l’Arselle, le massif du Taillefer en toile de fond.

Le domaine compte une quarantaine de kilomètres de pistes de ski de fond, soit neuf itinéraires pour se faire plaisir en pas alternatif ou en skating. Il y en a pour tous les niveaux, de la boucle école de moins d’un kilomètre, idéale pour débuter, à la plus longue, l’Astragale et ses 9 kilomètres de glisse. Il existe même un boardercross nordique pour se familiariser avec les tunnels, les sauts et les bosses !

Raquettes à Chamrousse © Bureau des guides

À pied ou en raquettes, sept sentiers sillonnent l’écosystème unique du plateau de l’Arselle, classé en zone Natura 2000 pour préserver certaines espèces animales et végétales comme la linaigrette, le droséra ou encore le triton alpestre. À commencer par le lac Achard, auquel le site doit son surnom de “petit Canada”. Serti au milieu des forêts de pin cembro, le vaste plan d’eau est encore plus beau lorsqu’il est pris dans la glace. Pour le découvrir en raquettes, contactez les guides de Chamrousse qui vous accompagneront au fil d’une belle promenade d’environ 3 heures 30 au départ de Chamrousse 1600. De là, un autre itinéraire de 1 heure 30, plus simple mais tout aussi somptueux, quasiment plat, vous emmènera découvrir la nature préservée du plateau de l’Arselle. Les plus endurants voudront peut-être grimper jusqu’à la Croix de Chamrousse, le point culminant du domaine que l’on atteint après une belle montée en forêt (comptez 5 heures pour l’aller-retour depuis Chamrousse 1600).

Le Grand Som dans le massif de la Chartreuse © Jocelyn Chavy

Retour à l’école de Porte

Avant de vous lancer sur les traces de Martin Fourcade, quintuple champion olympique français de biathlon, le mieux est de tester les disciplines qui vous font envie avec un moniteur chevronné.

La station familiale du col de Porte © Grenoble Alpes

L’école de Porte, nichée à 1 326 mètres d’altitude au sein de la station familiale du col de Porte, à 30 minutes de route (ou de bus) de Grenoble, est l’endroit qu’il vous faut pour découvrir en douceur les plaisirs de la glisse nordique. Ski de fond, ski de randonnée, raquettes, biathlon, alpinisme… L’école de Porte propose des cours collectifs ou privés pour les enfants, les ados et les adultes, ainsi que des stages tous niveaux pour progresser ou vous dépasser.

Randonnée à ski en Oisans

Autre discipline en vogue depuis le confinement, le ski de randonnée se passe lui aussi de remontées mécaniques. Le plus accessible est la version “nordique”, qui se pratique sur des dénivelés faibles à moyens. L’objectif n’est pas de dévaler les sommets mais de se balader tranquillement sur un ou plusieurs jours en pleine nature. En version “alpine”, les dénivelés peuvent être impressionnants – à la montée comme à la descente ! Les sommets se gravissent skis aux pieds. Une fois en haut, il suffit de ranger les peaux de phoque dans votre sac à dos et de dévaler la montagne. Une discipline particulièrement exigeante qui nécessite une excellente connaissance de la montagne, une bonne forme physique et un solide niveau de ski.

Dans le massif des Grandes Rousses, le domaine d’Auris-en-Oisans a justement inauguré un nouvel itinéraire de ski de randonnée, une jolie boucle de 4 kilomètres et 250 mètres de dénivelé. Depuis le front de neige (téléski de Piégut), suivez le balisage le long de la piste des Crocus, celle de la Forêt et celle des Bûcherons jusqu’à l’arrivée au sommet du télésiège des Sûres. Là-haut, place à un magnifique panorama à 360 degrés sur la Meije, les Écrins, les Grandes Rousses, le Taillefer, Belledone… Inoubliable. La redescente se fait de manière sécurisée par la piste des Bûcherons.

Adrénaline sur rails

La luge, ce sport antique et indémodable qui n’a pas pris une ride. Au contraire, chaque année les stations rivalisent d’ingéniosité pour inventer des glissades toujours plus décoiffantes ! Cet hiver, Chamrousse inaugure sa nouvelle luge sur rails, la Luge Coaster. Une descente de près de 700 mètres dans les sapins, avec plus d’une dizaine de virages à couper le souffle qui raviront les amateurs de sensations fortes ! À tester en solo à partir de 8 ans (1 mètre 25) ou en duo à partir de 3 ans avec au minimum un adulte.

Bivouac aux lacs Robert © Pierre Muller / Divve Xtreme

Nuits magiques

Cet hiver, Chamrousse vous propose une expérience insolite : passer une nuit sur la glace ! Vivez une véritable aventure polaire aux lacs Robert, blottis au creux d’un cirque naturel à plus de 2 000 mètres d’altitude. Une équipe expérimentée vous attend dans un campement sécurisé au cœur du massif de Belledonne, loin de toute pollution lumineuse. Au programme : fondue savoyarde, récits polaires et, pour ceux qui le souhaitent, plongée nocturne ! Oui, sous la glace. Laissez-vous guider par les moniteurs de Dive Xtreme dans le monde sous-marin mystérieux des lacs Robert…

L’école de Porte innove elle aussi cette année avec une randonnée en raquettes au clair de lune, sur les traces d’un guide local. Partez à la rencontre de la vie nocturne, immergez-vous sous les frondaisons blanches des conifères et profitez du silence apaisant des longues nuits d’hiver. Sous la voûte étoilée, partagez une fondue réconfortante qui clôturera en douceur cette soirée unique.

Un environnement risqué

En montagne, on ne plaisante pas avec la sécurité. Entre le 1er octobre 2023 et le 18 juin 2024, l’Association nationale pour l’étude de la neige et des avalanches (Anena) a recensé 80 accidents d’avalanche sur l’ensemble des massifs français. La majorité a été déclenchée lors de la pratique de randonnée à ski ou, plus rarement, de hors-piste. Ces avalanches ont emporté 128 personnes et causé la mort de 13 d’entre elles. Un bilan relativement bas par rapport aux saisons précédentes. Sur les trois dernières années (2020-2023), la grande majorité des accidents mortels a eu lieu lors de sorties en ski de randonnée, dans les Alpes du Nord. La saison 2020-2021 avait été particulièrement dramatique, avec 40 décès sur 149 avalanches. Mieux vaut savoir quoi faire, dans le cas où vous seriez témoin d’un accident d’avalanche ou vous-même emporté par la coulée de neige. Dans les deux situations, le détecteur de victimes d’avalanche (DVA) peut vous sauver la vie – ou celle des autres. Cet équipement de secours obligatoire en montagne l’hiver ainsi que la pelle et la sonde vous permettent de localiser et de dégager les personnes ensevelies sous la neige après le passage d’une avalanche. Encore faut-il réussir à interpréter le signal, et vite, car chaque minute compte ! L’école de Porte ainsi que le Bureau des guides de Chamrousse proposent des formations pour vous apprendre à vous servir de l’engin, mais aussi approfondir vos connaissances de la nivologie en montagne et ainsi mieux repérer et anticiper les risques lors de vos futures sorties.

© Ann David

Infos pratiques

Où manger ?

• L’Alpage (restaurant d’altitude, anciennement Le Malamute, rénové), à Chamrousse 1750 – Roche-Béranger – 04 76 89 92 65

• Le Génépi (restaurant bistronomique) à L’Alpe d’Huez – legenepi-restaurant.fr

• Maison Aribert – La Table (restaurant 2*, café-restaurant plus simple et chambres d’hôtes) à Saint-Martin-d’Uriage – maisonaribert.com

Où loger ?

• Hôtel Le Grand Som à Saint-Pierre-d’Entremont – legrandsom.com

• Le Chalet jaune (gîte de groupe rénové en pleine nature) à Sarcenas (col de Porte) – chaletjaunechartreuse.com

• L’Étape du Fanfoué (chambres d’hôtes et gîte) à Chamrousse – 04 76 89 93 66

Événements

• Du 4 au 8 décembre : Festival international du film de montagne d’Autrans

• Les 7 et 8 décembre : Nordic Park Expériences à Chamrousse

• Le 11 janvier : Trail blanc aux Deux-Alpes

• Du 13 au 19 janvier : Festival international du film de comédie de L’Alpe d’Huez

• Du 22 au 26 janvier : La Foulée blanche (course de ski de fond sur 5 à 42 kilomètres) à Autrans

• Les 1er et 2 février : Week-end handigliss (pratique des sports d’hiver pour les personnes en situation de handicap) à Chamrousse

• Le 26 février : Lampionnettes (course nocturne de ski de fond en relais duo) à Chamrousse

• Les 2 et 3 mars : Course internationale féminine de ski alpin à Chamrousse

• Du 14 au 16 mars : Alpine Classique (rassemblement de passionnés de vieilles mécaniques) à Chamrousse

• Les 22 et 23 mars : Top to bottom (gros rassemblement des snowboarders de France)

Comment s’y rendre ?

• En voiture : 2 heures pour aller de Lyon à Chamrousse ou à Sarcenas (col de Porte) par l’A43 et l’A48, rajouter 40 minutes pour aller jusqu’à Auris-en-Oisans

• En train : TER Lyon-Grenoble (1 heure 30) puis bus/Transaltitude/cars régionaux jusqu’au col de Porte (35 minutes), Chamrousse (1 heure 10) ou Auris-en-Oisans (1 heure 45)