Musique classique : vingt bougies pour Piano à Lyon !

Forte d’une recette certes classique mais efficace, Piano à Lyon rempile pour la vingtième fois. Une longévité qui doit beaucoup à la fascination qu’entretient le public avec le piano tout d’abord mais également avec ce moment de vérité, de performance à l’état pur que constitue le récital en solo d’un homme (ou d’une femme) seul face au public.

Grâce à la fidélité de son mécénat, au soutien de la Ville de Lyon – qui lui offre l’accès à la salle Molière –, de l’Opéra de Lyon et du musée Jean-Couty, accueillant certains récitals, Piano à Lyon dévoile une cuvée anniversaire qui fera date.

Après un lever de rideau à l’opéra de Lyon en compagnie de Nelson Goerner dans un programme allant de Haendel à Liszt, c’est au tour d’Alexandre Tharaud de venir épater la galerie avec, comme à son habitude, un menu peu conventionnel : à la fois transcripteur et interprète, le Français nous proposera des arrangements d’airs extraits des Passions selon saint Jean et saint Mathieu de Bach, d’une suite pour luth ou de L’Apprenti Sorcier de Paul Dukas, moyennant toutefois un petit détour par Ravel et ses Miroirs.

Vanessa Wagner, quant à elle, naviguera entre romantisme (Schumann) et postromantisme (Grieg, Sibelius).

Un petit détour par la musique de chambre avec le violoniste Renaud Capuçon qui viendra croiser le fer avec le pianiste Guillaume Bellom dans des sonates et quatuors de Mozart, Mahler et Richard Strauss ou bien encore Martha Argerich et son complice Mischa Maisky au violoncelle pour des sonates de Beethoven, Schubert et Grieg.

Sans oublier la grande Elisabeth Leonskaja dans quelques-uns des derniers opus de Beethoven. À noter que la saison se poursuit en 2025 et nous réserve encore de belles surprises avec notamment la venue de Bertrand Chamayou, Nikolaï Lugansky, Katia et Marielle Labèque ou Gautier Capuçon… Un anniversaire célébré comme il se doit au vu du casting mobilisé pour l’occasion.

Piano à Lyon – Du 9 octobre au 17 juin dans divers lieux. www.pianoalyon.com