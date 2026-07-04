Villeurbanne : 15 personnes interpellées après le démantèlement d'un point de deal

À Villeurbanne, les forces de l’ordre ont procédé au démantèlement du point de deal de l’impasse Millon. @Antoine Merlet

Une vaste opération de police menée fin juin dans le quartier des Buers à Villeurbanne a permis le démantèlement du point de deal de l’impasse Millon.

La préfecture du Rhône a annoncé, samedi 4 juillet, le démantèlement d’un point de deal situé impasse Millon, dans le quartier des Buers à Villeurbanne, à l’issue d’une opération de sécurisation menée du 23 au 25 juin, inscrite dans le cadre du plan d’action départemental de restauration de la sécurité du quotidien

Cette intervention a mobilisé 217 agents, dont 158 policiers nationaux et 21 agents de la RATP/Keolis. Au total, 156 personnes ont été contrôlées. Les forces de l’ordre ont procédé à 15 interpellations, dont huit ont donné lieu à une garde à vue. Une personne en situation irrégulière a également été remise à la police aux frontières.

Les contrôles ont également permis de relever 14 infractions au Code de la route, d’envoyer cinq véhicules en fourrière, de dresser 11 verbalisations pour défaut de titre de transport et quatre amendes forfaitaires délictuelles, dont deux pour usage de stupéfiants et deux pour défaut d’assurance. Près de 8 000 euros en espèces ainsi qu’une arme de catégorie D ont été saisis.

Dans un communiqué, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a salué "l’ensemble des services engagés" dans cette opération menée "au service de la sécurité du quotidien des habitants de Villeurbanne".

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