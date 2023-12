L’Olympique lyonnais de retour au Vélodrome de Marseille

Un peu plus d’un mois après les incidents ayant entraîné le report du match de Ligue 1 entre l’OM et l’OL, le club lyonnais est de retour à Marseille mardi 5 décembre pour disputer ce match en retard.

Reporté après le caillassage du bus des joueurs de l’Olympique lyonnais et la blessure au visage subit par le désormais ex-entraîneur de l’OL Fabio Grosso, l’olympico va finalement se jouer ce mardi 5 décembre. Plus d’un mois et demi après les incidents, survenus le 29 octobre, la rencontre de ce soir, qui a été maintenue au stade Vélodrome de Marseille, est classée à très haut risque par les services de l’État. Soit un sur 5/5 sur l’échelle du niveau de risque, contre un 4/5 le 29 octobre.

Lire aussi :

D’après notre média partenaire Olympique et Lyonnais, les joueurs de l’OL circuleront cette fois dans un bus banalisé, dont les vitres seront équipées de films anti-blast, ce qui n’était pas le cas lors du précédent déplacement. Ce système doit permettre d’empêcher les éclats de verre d’atteindre les personnes présentes à l’intérieur du car en cas de jets de projectiles. Le bus, dont le parcours devrait être tenu secret jusqu’au dernier moment, ne devrait pas passer par la zone en travaux où avait eu lieu le caillassage et le club lyonnais a changé d’hôtel.

Sans les supporters lyonnais

Alors que le 29 octobre 600 supporters de l’OL avaient été autorisés à faire le déplacement à Marseille, ce soir le parcage visiteurs restera vide. Les supporters lyonnais, qui avaient eux aussi été la cible de caillassage, avant que certains ne s’illustrent dans les tribunes du Vélodrome en effectuant des gestes racistes, ont cette fois été interdits de déplacement.

Côté sportif, l’OL sera dirigé par son entraîneur intérimaire Pierre Sage, qui tentera d’éviter une énième défaite au club lyonnais, actuellement dernier de Ligue 1, avec 1 victoire en 13 rencontres. Neuvième de Ligue 1, les Marseillais restent sur une victoire face à Rennes, le seul club a avoir perdu contre l'OL cette saison.