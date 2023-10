Lyon, des vacances culturelles pour les tout-petits

Les jeunes Lyonnais profitent du début de leurs vacances de la Toussaint et de nombreuses offres culturelles jalonnent la quinzaine à venir.

La période des vacances scolaires est l'occasion d'une programmation culturelle à destination des plus jeunes. Musées, salles de spectacles, cinémas et bibliothèques regorgent de bonnes idées pour sortir en famille à Lyon.

Au théâtre et en concerts

Le Théâtre des Clochards Célestes propose, jusqu'au 24 octobre une plongée sonore et visuelle avec le spectacle Le Silence des Champignons. Une représentation peuplé d'instruments étranges et d'objets champignonesques, à destination des tout-petits (de 2 à 7 ans).

Du samedi au mardi, à 10h30 et 16h30, durée : 35 minutes.

A l’Acte 2 Théâtre, les petits spectateurs peuvent découvrir, jusqu'au 5 novembre, quatre spectacles, allant des marionnettes au théâtre d’objets en passant par la magie. le programme par ici.

Le spectacle Grandir m'Inspire, à la Salle des Rancy propose aux enfants de 0 à 5 ans, d'explorer le monde aux travers des sensations grâce à la manipulation d’éléments, au théâtre de mouvement, à une ambiance sonore et jeu de lumière.

Lundi 23 octobre – 15h, Mardi 24 octobre – 10h & 15h, Mercredi 25 octobre – 10h & 15h

Le spectacle 1air2violons s'invite au Théâtre Comédie Odéon jusqu'au 2 novembre. Accessible dès 5 ans, propose un concert aux airs clownesques allant du haut répertoire au tango en passant par le Jazz.

Du lundi au samedi à 15h

Au ciné, en expo et à la biblio...

"Et pourquoi les arbres perdent leurs feuilles avant l’hiver ? Et pourquoi ? Et pourquoi…?" Pendant les vacances, les jeunes cinéphiles (dès 3 ans) peuvent assister à une projection du film d’animation, Un hérisson dans la neige, suivie d’un atelier créatif à l’Aquarium Ciné-Café.

Le 29 octobre à 10 h 30

Festival Peinture Fraîche est de retour, l’occasion de découvrir le street-art sous toutes ses formes en arpentant les 5000m2 d'exposition, située dans les anciennes Usines Fagor Brandt. Des ateliers attendent les petits et les grands.

Jusqu'au 5 novembre - La programmation du Festival Peinture Fraîche

L'événement l’Automne des Gones à la bibliothèque municipale propose ateliers, concerts, spectacles et activités en tous genres dédiés à la musique et au son.

De 6 à 12 ans, jusqu'au 25 novembre - Le programme