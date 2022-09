Journées européennes du patrimoine : demandez le programme !

Ce week-end à lieu la 39ème édition des journées européennes du patrimoine. L’occasion pour les Lyonnais ou non de découvrir ou redécouvrir des édifices souvent fermés au public mais aussi d’assister à des manifestations culturelles partout sur le territoire le tout sur deux jours. Voici une sélection des événements prévus ce weekend.

Samedi 17 septembre

La fête des bannières du monde

RDV Place Bellecour de 11h à 19h30 pour venir découvrir la diversité des cultures des communautés étrangères présentes dans la région. Bolivie, Vietnam, Mexique, Pérou, Japon, Bulgarie, Brésil, Syrie, Thaïlande ou encore Chine figurent parmi les pays représentés. Une trentaine d’associations seront présentes sur un village installé place Bellecour afin de présenter leurs activités au public.

Hôtel de Ville de Lyon

Les salons de l’édifice ouvrent leurs portent samedi et dimanche de 10h à 18h au rythme de concerts de l’un des plus grands carillons de France prévu toutes les heures de 10h à 13h.

Bron animaux en fête

La S.P.A. de Lyon vous donne rendez-vous de 10h à 17h, à la Plaine du Fort de Bron où les animaux seront à l’honneur. Un spectacle d’oiseaux en vol libre vous sera présenté à 15h ainsi que des ateliers origami, jeux, promenade à poney ainsi qu’une ferme itinérante. Plus d’information

Parcours pédagogique de gestion des déchets ménagers

La Métropole propose une visite au sein des unités de traitement et de valorisation énergétique de Rillieux-la-Pape et Lyon Gerland. Ce dispositif utilisé permet de capter de l’énergie issue du traitement de ces déchets, laquelle est ensuite redistribuée sous forme d’énergie. Chaque année, grâce à la cette valorisation des déchets, les deux usines permettent de fournir de l’électricité pour 24 000 foyers et du chauffage pour 40 000 logements.

Créneaux pour les visites : 14h à 16h et de 16h15 à 18h15 au 2870, avenue de l’Europe, 69140 Rillieux-la-Pape. Inscription

Dimanche 18 septembre

Rendez-vous avec l’histoire à la Chapelle de l’hôpital Lyon Sud

Visite libre de la Chapelle de Lyon Sud de 10h à 18h avec une projection de film « découverte de l’hôpital d’hier dans un lieu chargé d’histoire ».

À la découverte de l’Opéra de Lyon et de ses secrets

Visite guidée de 12h à 14h30 Place de la Comédie.

Croix-Rousse, traboules entre Rhône et Saône

Parcours et visite guidée. Cette visite vous propose de trabouler sans descendre les pentes mais en les arpentant d’Est en Ouest RDV à 14h30. (Tarifs 6 à 8€). Réservation obligatoire : 04 72 77 69 69.

Histoire et architecture de la Chapelle de la Trinité

Animation, conférence et débat autour de l’histoire et de l’architecture de la Chapelle de

la Trinité par Eric Desnoues, directeur des Grands Concerts. Construite au début

du XVIIe siècle dans le style baroque, et restaurée depuis le début des années 1990. De 15h à 15h45.