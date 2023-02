La Métropole de Lyon lance deux appels à projets autour des acteurs culturels

La Métropole de Lyon lance deux appel à projets pour développer et accompagner le secteur de la culture.

Rebooster la filière culturelle. Alors que le monde de la culture est au plus mal, la Métropole de Lyon lance deux appels à projets destinés aux acteurs culturels dans le but de développer la culture comme "levier d'inclusion sociale" à travers l'éducation artistique et culturelle. Depuis 2021, la stratégie de la collectivité est d'accompagner la structuration de la filière culturelle pour la rendre plus résistante face à la hausse du coût de l'énergie et des prix, et ainsi, garantir un "maillage territorial" de l'offre culturelle.

Des subventions d'investissement et de fonctionnement

Les deux appels à projets concernent donc deux dispositifs distincts : l'aide à des équipements culturels à usage partagé et l'aide en amorçage à de nouveaux services (subvention d'investissement) et de nouvelles organisations dans le secteur de la culture (subvention de fonctionnement). Les candidats peuvent également répondre aux deux appels d'offres.

Les candidats devront déposer leur dossier jusqu'au 15 avril. Pour plus d'informations, la direction culture de la collectivité propose deux réunions d'information relatives aux appels à projets les mardi 14 mars à 14h30 et jeudi 16 mars à 10h au 35 rue Saint Jean dans le 5e arrondissement.

