Culture

Littérature : La Balade de James

  • par Kevin Muscat

    • Percival Everett, auteur de Glyphe et Effacement s’attaque à un monument de la littérature américaine, Les Aventures de Huckleberry Finn, qu’il raconte du point de vue de Jim, un esclave noir.

    En 2014, Kamel Daoud avait publié Meursault, contre-enquête, une relecture de L’Étranger de Camus mais racontée du point de vue du frère de “l’Arabe” tué par l’anti-héros du roman. Aux États-Unis, un certain nombre de classiques sont également réécrits pour être nettoyés de tout contenu raciste, antisémite, homophobe, bref problématiques, en abolissant le plus souvent une réalité : celle de leur époque.

    Percival Everett ne s’inscrit ni dans la veine du premier ni dans la tendance précitée qui donne aux éditeurs soit des sueurs froides, soit des rêves humides de tiroir-caisse. Pourtant, l’auteur de Glyphe et Effacement s’attaque à un monument de la littérature américaine, souvent cité comme le premier grand roman véritablement américain – c’est-à-dire affranchi de l’influence et de la langue de la littérature anglaise : Les Aventures de Huckleberry Finn. Qu’il raconte du point de vue de Jim, l’esclave noir qui partage le radeau de Huck à la descente du Mississippi, au prix de mille aventures picaresques et d’un voyage au cœur des ténèbres racistes.

    Projet quasi-borgésien et bienvenu dans l’Amérique rétrograde de Trump. Car si Everett illumine différemment la question raciste en donnant la parole à Jim, son coup de maître c’est surtout de poursuivre le travail opéré par Mark Twain dans Huckleberry Finn, celui sur le langage vernaculaire, le phrasé oral et les sociolectes (un aspect du roman sur lequel l’écrivain David Carkeet avait effectué en son temps un travail d’analyse remarquable et qui donna bien des soucis à nombre de traducteurs).

    Everett en fait même une mise en abyme doublée d’une forme de pastiche : Jim est un esclave lettré, admirateur de Voltaire (avec lequel il dialogue même en rêve) mais en présence d’un Blanc il ne s’exprime qu’en ce qu’on appellerait vulgairement du “petit-nègre”. Une langue et stratégie de communication tout à la fois qu’il enseigne à ses enfants afin qu’ils ne donnent jamais l’impression d’être supérieurs aux Blancs. Comme aujourd’hui, nombre de parents noirs-américains enseignent à leurs enfants la manière de se comporter en cas de contrôle de police (“On gagne toujours à donner aux Blancs ce qu’ils veulent”, pense Jim). De fait, sous la plume d’Everett, l’esclavage devient un théâtre auquel tout le monde fait semblant de croire : les Noirs jouent leur rôle d’esclaves gentiment abrutis et on ne sait trop si les Blancs y croient ou font semblant de. Car on voit bien que le Jim d’Everett, pardon, son James (qui ne s’est pas encore “choisi un nom”), est d’emblée libre. Au moins dans sa tête. Affranchi par nul autre que lui-même et sa soif de savoir.

    James – Percival Everett, éditions de l’Olivier, 288 p., 23,5 €.

    à lire également
    stade de France
    Article payant Grandes sagas d’entreprises : GL Events, à pas de géant

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Littérature : La Balade de James 13:10
    Article payant À Lyon, vers une mort plus verte ? 12:00
    Le crématorium de Bron, l’un des plus importants, a vu son activité croître de 15 % en dix ans.
    Article payant Lyon prépare l’arrivée des funérailles du futur 11:30
    Article payant Où pourrait-on se baigner à Lyon dans un futur proche ? 11:00
    @Hugo LAUBEPIN
    Article payant À Lyon, la pression augmente pour les baignades urbaines 10:30
    d'heure en heure
    Article payant Héritage politique : qui va reprendre le flambeau de  Collomb ? 10:00
    “Trump joue son jeu et il a raison. Quand on voit que l’Angleterre a réussi à négocier 10 % de douane, cela pose de vraies questions sur notre capacité à peser dans ces discussions alors que nous sommes la première zone économique du monde”, déplore Morane Rey-Huet
    Article payant Les 15 % des droits de douane US fragilisent les exportateurs lyonnais 09:30
    Article payant Là où on ne les attendait pas : l'alliance Perrin-Gilbert et Képénékian 09:00
    stade de France
    Article payant Grandes sagas d’entreprises : GL Events, à pas de géant 11/10/25
    Alexandre Vincendet
    Article payant Vincendet : “Ceux qui n’ont pas de difficultés économiques sont les grands gagnants de ce mandat écologiste” 11/10/25
    Article payant Quand les divisions de la gauche menacent la majorité métropolitaine dans l'Est lyonnais 11/10/25
    On s’en serait bien passé : les pesticides dans les vignes 11/10/25
    Des vitrines vides en Presqu’Île de Lyon : travaux, Amazon, écolos… A qui la faute ? 11/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut