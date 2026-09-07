Culture

Littérature : Jaenada, premier flic de France

  • par Kevin Muscat

    • La carrière de Philippe Jaenada a connu deux phases. Au commencement, l’auteur, révélé par Le Chameau sauvage en 1997, faisait étalage de son génie littéraire, de son sens du récit et de la situation, de son art consommé des parenthèses enchâssées les unes dans les autres et de sa virtuosité à manier l’autodérision, au sein de récits à large inspiration autobiographique et à haute teneur rocambolesque.

    Qu’il attende un bébé dans l’angoisse avec une femme maniaque (Le Cosmonaute) ou soit à deux doigts de périr dans un gigantesque incendie en Italie (Plage de Manaccora, 16 h 30), on se marrait invariablement comme des baleines sous “proto”. Le tout, à un prix de Flore près, dans une sorte d’indifférence critique fort cruelle, que l’on n’a jamais partagée, tenant l’animal pour l’un des plus grands auteurs français vivants.

    C’est quand, à court d’inspiration personnelle, il s’est mis à réécrire (toujours au terme de scrupuleuses enquêtes) une série de faits divers et d’erreurs judiciaires que Jaenada a été pris au sérieux et a commencé à ramasser compliments et prix. Il est pourtant le même : méticuleux, acharné, allergique à l’injustice, toujours prompt à se mettre en scène (imaginez Simenon qui ne fait plus qu’un avec Maigret mais en version burlesque). Et efficace, si efficace.

    Son L’Inconnue du quai de Javel ne déroge pas à ce qui a fait le sel de La Serpe ou de La Petite Femelle. Il y reprend le cas d’une jeune femme retrouvée morte quai de Javel en septembre 1949. C’est un jeune modèle prisé des peintres, il y a quatre suspects mais l’affaire est classée faute d’indices.

    75 ans plus tard, notre limier se farcit tout le dossier et l’agrémente de ses recherches (journaux, archives). Grande nouvelle : il a pour l’occasion relu tous les Maigret afin de s’inspirer des méthodes du commissaire. Son enquête est si brillante, et si brillamment mise en mots, sa résolution si adroite, qu’on se demande si l’élève n’a pas dépassé le maître.

    L’Inconnue du quai de Javel – Philippe Jaenada, Flammarion, 528 p., 23 €.

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