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Image d’illustration. © Tim douet

Le syndicat SUD SDIS appelle les pompiers du Rhône à se mobiliser à Paris

  • par LR

    • Après un été marqué par une forte mobilisation, des agents du SDMIS prévoient de se rendre à Paris du 27 au 29 septembre pour porter leurs revendications.

    Après un été jugé particulièrement éprouvant, le syndicat SUD SDIS annonce une mobilisation de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que de personnels administratifs, techniques et spécialisés du SDMIS. Plusieurs agents du Rhône et de la Métropole de Lyon doivent se rendre à Paris du 27 au 29 septembre.

    Un campement sera installé dès le 27 septembre au Champ-de-Mars, sous la tour Eiffel, avant une mobilisation spécifique des sapeurs-pompiers le 28 septembre. Le lendemain, les personnels participeront au mouvement de l'ensemble de la Fonction publique.

    Dans son communiqué, SUD SDIS dit vouloir faire entendre ses revendications concernant notamment les moyens, les effectifs, les conditions de travail, la reconnaissance et l'avenir du service public de secours. Le syndicat présente cette mobilisation comme une réponse à ce qu'il considère comme des promesses non suivies d'effets.

    Pour financer une partie des déplacements depuis Lyon, SUD SDIS a par ailleurs lancé une cagnotte solidaire. Le syndicat indique avoir déjà engagé plusieurs milliers d'euros et sollicite les contributions des citoyens.

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