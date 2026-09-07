Des travaux sur la ligne Lyon - Grenoble vont fortement perturber la circulation des TER

Du 14 au 25 septembre, SNCF Réseau réalise des travaux de maîtrise de la végétation entre Saint-André-le-Gaz et Grenoble. Plusieurs TER seront supprimés.

Les voyageurs de la ligne Lyon - Grenoble devront adapter leurs déplacements les prochaines semaines. Du lundi 14 au vendredi 25 septembre, SNCF Réseau mènera des travaux de maîtrise de la végétation sur la ligne entre Saint-André-le-Gaz et Grenoble, tous les jours de la semaine entre 10h et 15h.

Du lundi 21 au vendredi 25 septembre, quatre TER seront supprimés et remplacés par des autocars entre 12h et 14h. Les perturbations concerneront également la liaison Saint-Marcellin-Grenoble durant la deuxième semaine de travaux. En revanche, les trains circuleront normalement entre Lyon-Perrache et Saint-André-le-Gaz, avec une desserte maintenue dans l’ensemble des gares.

Des autocars de remplacement seront mis en place pour assurer la continuité des déplacements. À Grenoble, les voyageurs devront également être attentifs au lieu de départ et d’arrivée de ceux-ci, car les autocars de remplacement arriveront à l’arrêt Grenoble-Europole et partiront de la gare routière.

La SNCF recommande aux voyageurs de vérifier les horaires de leur train avant leur départ durant toute la période des travaux.

🚧Des travaux vont se dérouler sur l’axe Lyon Part Dieu - Grenoble du 14 au 25 septembre.



Ils entraînent la suppression de plusieurs trains du lundi au vendredi, entre 10h et 15h.



🚎Des autocars de de remplacement sont mis en place.



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