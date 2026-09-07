MMA : le Lyonnais Farès Ziam s’incline sur un terrifiant KO lors de l’UFC Paris

Face à Axel Sola, le Lyonnais Farès Ziam a perdu son combat par KO lors du cinquième UFC Paris, à l’Accor Arena de Bercy.

Samedi soir, Farès Ziam retrouvait l’octogone de l’Accor Arena de Bercy, à l’occasion de la cinquième édition de l’UFC Paris, la meilleure organisation de MMA au monde. Le natif de Vénissieux affrontait Axel Sola dans une bataille franco-française qui promettait du spectacle. Et il faut dire qu’il y en a eu. Le Lyonnais a subi un impressionnant KO dès la première reprise.

Peu après 23h, Farès Ziam entrait dans Bercy sur "Paris", du rappeur Rohff, histoire d’attirer la foule. Un public qui, visiblement, n’avait pas choisi son camp entre les deux combattants français. En une minute et 40 secondes d’opposition, le Rhodanien de 26 ans s’est montré intelligent et prudent, comme à son habitude. Jusqu’à ce qu’une ouverture soit trouvée par Axel Sola. Un crochet du gauche a fait tomber Farès Ziam.

L'entrée de Farès Ziam sur "Paris" de Rohff. @CL

Complètement sonné, le Lyonnais a mis plus de cinq minutes à reprendre ses esprits, provoquant de l'inquiétude dans la salle, y compris chez son adversaire du soir. Une fois assis, celui-ci a immédiatement demandé aux médecins ce qu’il venait de se passer, prouvant une fois de plus la violence de ce KO.

Le KO pris par Farès Ziam. @CL

"On reviendra plus forts"

Au lendemain de sa cruelle défaite, la deuxième de suite, le Vénissian est sorti du silence sur ses réseaux sociaux. "Hier, j’ai connu mon premier KO. Le MMA, c’est aussi ça. Un jour tu gagnes, un jour tu perds. Je connais les règles de ce sport et je les accepte. Félicitations à Axel pour sa victoire, mais aussi pour son respect et son comportement avant comme après le combat", a-t-il écrit.

"On reviendra plus forts." Le message est lancé. Farès Ziam n’a plus le choix de gagner lors de son prochain combat pour continuer de faire partie des meilleurs poids légers de l’UFC.

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