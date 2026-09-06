Alphonse Mucha, figure de l'Art nouveau, exposé au Grand Hôtel-Dieu

Pour la première fois à Lyon, une exposition monographique consacrée à Alphonse Mucha ouvre ses portes au Grand Hôtel-Dieu.

Affiches, dessins, peintures... Plus de 90 œuvres originales de l'artiste tchèque Alphonse Mucha sont à découvrir au Grand Hôtel-Dieu. Pour la première fois à Lyon, le célèbre artiste tchèque fait l’objet d’une exposition monographique. L’exposition a ouvert ce 4 septembre et restera visible jusqu’au 24 janvier 2027.

Les figures féminines comme fil conducteur

Né en 1860 à Ivančice, en Moravie, alors territoire de l’Empire austro-hongrois, Alphonse Mucha se forme à Vienne, Munich et en Italie avant de s’installer à Paris en 1887.

En 1894, l’artiste réalise l’affiche de la pièce Gismonda, interprétée par la célèbre comédienne Sarah Bernhardt. Le succès de cette affiche contribue à faire émerger ce que l’on appellera bientôt le « style Mucha » : des lignes sinueuses, une profusion de motifs végétaux et des figures féminines élégantes.

Les visiteurs pourront retrouver des lithographies comme The Lovers (1895), Wine of the Incas (1897) ou encore Precious Stones – Topaz (1900). Alphonse Mucha est peu à peu devenu un artiste emblématique jusqu'à être considéré aujourd’hui comme l'une des figures majeures de l'Art nouveau.

Photo @GL

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C’est quoi, l’Art nouveau ?

Né à la fin du XIXᵉ siècle, l’Art nouveau est un mouvement artistique qui rejette l'académisme et l'industrialisation pour s'inspirer de la nature. Courbes, fleurs, arabesques et figures féminines en sont les principaux marqueurs. On le retrouve beaucoup dans l’architecture, le mobilier et les arts graphiques.

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