Menée par la maire sortante Nadine Georgel, la liste de gauche "Vivre Lyon" axe son programme sur "le quotidien des habitants". Plusieurs mesures sont évoquées comme la rénovation d'écoles et le renforcement de l'encadrement des loyers.

"Agir concrètement pour améliorer le quotidien des habitantes et habitants, sans promesses irréalistes ni projets hors-sol". C'est le projet de la gauche pour le 5e arrondissement de Lyon. En tête de liste, Nadine Georgel, la maire sortante, a dévoilé son programme axé sur le quotidien. Elle propose notamment de créer un centre de santé de proximité à Saint-Just, en mettant l'accent sur la santé mentale, de végétaliser et rénover les écoles, et d'ouvrir une crèche de plein air au Point du Jour.

De plus, l'accent est mis sur l’accession sociale à la propriété, sur le renforcement de l’encadrement des loyers et à la régulation des meublés touristiques afin de "permettre aux familles de rester dans le cinquième". Enfin, la liste "Pour vivre Lyon" compte renforcer la tranquillité publique avec une brigade anti-incivilités et des effectifs de police municipale renforcés. Nadine Georgel promet avant tout "un projet sérieux, financé, cohérent, loin des promesses faciles et des projets irréalistes".

"Le TEOL est une solution concrète"

Dans son programme, la gauche a également affirmé son soutien au projet de TEOL souhaité par Bruno Bernard, qui "améliorera les déplacements à court terme, sans obérer tout autre projet de transports en commun pour la

Métropole." Une ambition qui profitera aussi aux habitants du 5e arrondissement. "C'est un projet financé, prêt à démarrer en 2027, adapté au 5e et à sa densité, avec des arrêts structurants à Alaï, Ménival, Point du Jour et Charcot/Provinces. Ce sont 20 000 habitantes et habitants du 5e qui seront desservis dès 2032 par cette ligne structurante tant attendue" précise le communiqué. De ce fait, la liste rejette le projet de Métro E du camp Aulas, "financé, ressorti des cartons à chaque élection depuis 12 ans, incertain dans son tracé et sa faisabilité, avec un horizon d’au moins 15 ans."

Cette liste constituée de multiples forces politiques de gauche se revendique être une "union claire et cohérente, au service d’un projet pour le 5e et non d’ambitions personnelles". Parmi les colistiers, huit élus sortants, 14 "nouveaux visages engagés dans la vie locale".

La liste "Vivre Lyon" dans le 5 ème arrondissement