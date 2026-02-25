Actualité
Nadine Georgel, la maire du 5e arrondissement de Lyon, sur le plateau de 6 minutes chrono en juin 2022.

Municipales 2026 : la gauche dévoile son programme dans le 5e arrondissement

  • par Romain Balme

    • Menée par la maire sortante Nadine Georgel, la liste de gauche "Vivre Lyon" axe son programme sur "le quotidien des habitants". Plusieurs mesures sont évoquées comme la rénovation d'écoles et le renforcement de l'encadrement des loyers.

    "Agir concrètement pour améliorer le quotidien des habitantes et habitants, sans promesses irréalistes ni projets hors-sol". C'est le projet de la gauche pour le 5e arrondissement de Lyon. En tête de liste, Nadine Georgel, la maire sortante, a dévoilé son programme axé sur le quotidien. Elle propose notamment de créer un centre de santé de proximité à Saint-Just, en mettant l'accent sur la santé mentale, de végétaliser et rénover les écoles, et d'ouvrir une crèche de plein air au Point du Jour.

    De plus, l'accent est mis sur l’accession sociale à la propriété, sur le renforcement de l’encadrement des loyers et à la régulation des meublés touristiques afin de "permettre aux familles de rester dans le cinquième". Enfin, la liste "Pour vivre Lyon" compte renforcer la tranquillité publique avec une brigade anti-incivilités et des effectifs de police municipale renforcés. Nadine Georgel promet avant tout "un projet sérieux, financé, cohérent, loin des promesses faciles et des projets irréalistes".

    "Le TEOL est une solution concrète"

    Dans son programme, la gauche a également affirmé son soutien au projet de TEOL souhaité par Bruno Bernard, qui "améliorera les déplacements à court terme, sans obérer tout autre projet de transports en commun pour la
    Métropole."     Une ambition qui profitera aussi aux habitants du 5e arrondissement. "C'est un projet financé, prêt à démarrer en 2027, adapté au 5e et à sa densité, avec des arrêts structurants à Alaï, Ménival, Point du Jour et Charcot/Provinces. Ce sont 20 000 habitantes et habitants du 5e qui seront desservis dès 2032 par cette ligne structurante tant attendue" précise le communiqué. De ce fait, la liste rejette le projet de Métro E du camp Aulas, "financé, ressorti des cartons à chaque élection depuis 12 ans, incertain dans son tracé et sa faisabilité, avec un horizon d’au moins 15 ans."

    Cette liste constituée de multiples forces politiques de gauche se revendique être une "union claire et cohérente, au service d’un projet pour le 5e et non d’ambitions personnelles". Parmi les colistiers, huit élus sortants, 14 "nouveaux visages engagés dans la vie locale".

    La liste "Vivre Lyon" dans le 5 ème arrondissement

    1. Nadine Georgel, 48 ans, Les Écologistes, maire sortante
    2. Mohamed Aït Yahia, 56 ans, Parti socialiste, conseiller fiscal dans la fonction publique
    3. Marie-Noëlle Fréry, 55 ans, Les Écologistes, avocate
    4. Bertrand Artigny, 65 ans, Les Écologistes, intervenant en prévention des risques professionnels
    5. Sophie Héritier, 49 ans, Les Écologistes, responsable chaîne d’approvisionnement durable dans une ONG
    6. Christophe Jacquemain, 69 ans, Place publique, ancien directeur de banque des collectivités locales
    7. Ana Del Carmen Ruiz, 24 ans, Parti socialiste, buraliste
    8. Philippe Carry, 59 ans, L’Après, maître artisan horloger d’art
    9. Sarah Goutagny, 44 ans, Les Écologistes, enseignante de lettres en IUT
    10. Yves Davisse, 64 ans, Parti communiste français, retraité de la SNCF (ancien directeur d’exploitation de la gare Saint-Lazare)
    11. Sophia Popoff, 37 ans, Les Écologistes, responsable affaires publiques
    12. Léo Béquin, 26 ans, Les Écologistes, développeur web
    13. Anne Joly, 65 ans, Place publique, institutrice retraitée
    14. Hervé Loos, 62 ans, Voix commune, ingénieur en informatique
    15. Marielle Perrin, 45 ans, Les Écologistes, ingénieure en photovoltaïque
    16. Pierre Gaidioz, 74 ans, Les Écologistes, professeur de physique-chimie retraité
    17. Marie-Laure Sailhac, 51 ans, Société civile, vétérinaire
    18. Sylvain Espinasse, 51 ans, Place publique, ingénieur en biopharmacie
    19. Gilda Hobert, 77 ans, Société civile, responsable pédagogique retraitée
    20. Tristan Defay, 37 ans, Société civile, chef d’entreprise dans la restauration
    21. Sandra Buteau Besle, 54 ans, Les Écologistes, professeure, responsable départementale d'une fédération de parents d'élèves
    22. Tahar Limane, 68 ans, Parti socialiste, enseignant-chercheur en informatique retraité
