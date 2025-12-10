Actualité
© L214

Lyon : L214 manifestera ce mercredi contre l'élevage en cage des truies

  • par Romain Balme

    • L214 organise ce mercredi une action devant l’Aparthotel Adagio de Confluence pour dénoncer les conditions d’élevage des porcs liés à l’approvisionnement du groupe. L’association réclame la fin des cages et des mutilations, et appelle le public à soutenir sa pétition déjà largement relayée.

    "Chez Aparthotel Adagio, ce n’est pas les vacances pour tout le monde". C'est le slogan que clamera l'association L214 ce mercredi 10 décembre devant l’hôtel Aparthotel Adagio de Lyon Confluence. Leur objectif ? Interpeller l’enseigne et son groupe, Pierre et Vacances Center Parcs. En effet, L214 dénonce l’élevage des truies reproductrices en cage, mais aussi la mutilation de porcelets.

    Parmi les revendications de l'association de défense des animaux, le respect du Pig Minimum Standards (PMS) qui comprend plusieurs critères liés à l'élevage et l'abattage des cochons comme l'interdiction de toute mutilation, ou encore le refus des cages individuelles. A noter que ce n'est pas la première fois que l'association s'apprête à manifester. En effet, L214 a déjà réalisé une pratique similaire à Nantes début novembre. Dans le but de dénoncer l'élevage de cochons en cage, l'organisation a lancé une pétition. A l'heure où nous écrivons, celle-ci a déjà recueilli 20.000 signatures.

    Véronique Sarselli
    Des métros 24h/24 le week-end : à Lyon, Sarselli tacle Bernard qui "ferait mieux d’agir dès maintenant"

