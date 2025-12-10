Actualité
Laurence Boffet, Clémentine Autain et Laurent Bosetti (L’Après) à Lyon.

L'Après : Olivier Gluck, adjoint au Maire de Villeurbanne rejoint le mouvement

  • par Romain Balme

    • L’adjoint villeurbannais Olivier Gluck tourne la page de la France Insoumise pour rallier le mouvement local “l’Après”. Un choix motivé par son refus des listes autonomes de LFI et par sa volonté de préserver une union de la gauche à Villeurbanne

    Actuel adjoint de Cédric Van Styvendael à la mairie de Villeurbanne, Olivier Gluck quitte la France Insoumise pour rallier "l'Après" (Alliance pour une République écologique et sociale), le mouvement mené par Laurent Bosetti à l'échelle locale. Celui-ci s'est d'ailleurs félicité de l'arrivée d'Olivier Gluck par l'intermédiaire d'un communiqué de presse diffusé ce mardi : "En tant qu'adjoint aux ressources humaines, Olivier a mené une politique ambitieuse de valorisation des agents publics, avec notamment la mise en place du salaire minimum net à 1600€
    à la mairie de Villeurbanne",     explique l'élu.

    "À Villeurbanne, nous avons une volonté d'union et de compromis"

    De son côté, Olivier Gluck explique ce changement par la situation nationale. En effet, son ancien parti, la France Insoumise a décidé de lancer des listes autonomes partout en France lors des Municipales de 2026. "Ce n'est pas une bonne idée de le faire dans toutes les villes. Par exemple, à Villeurbanne, nous avons une volonté d'union et de compromis".

    De plus, l'adjoint affirme de nouveaux ses valeurs : "Il faut (…) investir massivement dans la transition écologique, relancer de la consommation populaire par la hausse des salaires et répondre aux aspirations démocratiques en s'engageant vers une 6ème république. Des choix politiques qui permettront de faire barrage au Rassemblement National " ajoute l'élu.

    En somme, ce choix témoigne de l'attachement d'Olivier Gluck au programme du Nouveau Front Populaire. Par ailleurs, l'actuelle majorité municipale de Villeurbanne a publié une tribune intitulée "Rassemblé·e·s pour Villeurbanne", dans le but de réaffirmer leur volonté de "construire, avec vous, la prochaine étape d’un projet commun".

    Laisser un commentaire

