Alors que Bruno Bernard a annoncé vouloir faire fonctionner les lignes de métro 24h/24 les week-end, s'il était réélu, son opposante Véronique Sarselli l'invite à "faire rouler les métros sans panne aux horaires actuels."

Un peu plus d'une semaine après l'annonce de sa candidature, le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, a annoncé vouloir faire fonctionner les lignes de métro 24h/24 les week-end dès 2027, s'il était réélu. Une annonce vivement critiqué par sa principale adversaire aux métropolitaines, Véronique Sarselli (Coeur Lyonnais), qui n'a pas tardé avant de réagir à cette mesure : "En tant que Président du Sytral, il ferait mieux d’agir dès maintenant pour faire rouler les métros sans panne aux horaires actuels", tacle la candidate LR dans un communiqué transmis par le groupe "Coeur Lyonnais."

"Une gestion calamiteuse du réseau de métro"

Véronique Sarselli reproche au président du Sytral "une gestion calamiteuse du réseau de métro". La candidate pointe notamment du doigt des pannes à répétition et un manque d'investissement dans le service : "En six ans, cette majorité n’a même pas été capable de réparer les nombreux escalators et les ascenseurs en panne sur tout le réseau", dénonce Véronique Sarselli.

Pour elle, le choix de faire fonctionner les lignes de métro en continu les week-ends, signifierait un coût "exorbitant par rapport aux besoins des usagers" pour le Sytral ."Plutôt que de faire des promesses, il ferait mieux de se préoccuper de la situation financière désastreuse dans laquelle il a plongé le Sytral dont il est le président", lance la candidate LR à propos de son opposant Ecologiste.

Reste désormais à voir si la proposition de son allié Jean-Michel Aulas, concernant la gratuité des TCL pour les Lyonnais gagnants moins de 2 500 euros par mois, permettrait quant à elle de rétablir la situation financière du Sytral.

Lire aussi : TCL : à Lyon, Bruno Bernard promet de faire rouler les métros 24h/24 le week-end d'ici 2027