La vie de Barbara au théâtre de la Renaissance : coup de cœur pour la “dame en noir”

Philippe Mangenot et Rafaèle Huou reprennent au théâtre de la Renaissance leur spectacle musical sur Barbara. À ne pas manquer.

On le sait, les chansons de Barbara (L’Aigle noir, Ma plus belle histoire d’amour, Dis, quand reviendras-tu ?, Sid’amour à mort, Göttingen… et tant d’autres) ne sont pas des bluettes qui donnent envie de se déhancher sur une piste de danse. La tristesse profonde qui émane de ses textes, comme de sa musique, lui était d’ailleurs reprochée. Mais elles sont d’une intensité incomparable. Elles vous saisissent à la gorge. Rafaèle Huou et Philippe Mangenot l’ont compris. Le spectacle qu’ils ont conçu autour de la vie et de l’œuvre de Barbara, Barbara, de théâtre en théâtre, est ponctué de ses plus beaux succès. Ils sont interprétés avec sincérité, justesse et émotion par Rafaèle Huou. Peut-être parce que la comédienne ne cherche jamais à imiter la “dame en noir” (de toute façon inimitable).

Mais ce n’est pas tout, ils nous plongent aussi au cœur de la vie de l’artiste, de son enfance, marquée par les blessures intimes et la nécessité de fuir la guerre (Barbara est née en 1930, morte en 1997). Tandis que, très vite, sa passion dévorante pour la musique et le chant prennent toute la place, sa vie amoureuse en pâtit.

Le début de sa carrière est particulièrement difficile : selon l’expression consacrée, elle mange de la vache enragée, se fait huer dans de petites salles qui consentent à lui laisser sa chance. Mais elle est d’une incroyable ténacité. Malgré les quolibets, les salles à moitié vides, les cachets misérables, elle s’accroche. Au point de quitter le seul grand amour de sa vie, parce que son art prime sur tout le reste. N’empêche, sa personnalité d’écorchée vive et ses chansons qui vont droit au cœur finissent par triompher. Elle se retrouve dans les plus grandes salles de concert parisiennes (Le Châtelet, Pantin) devant un public conquis. Tout cela, et bien d’autres choses, on le retrouve dans ce spectacle qui fait de la chanteuse un portrait sensible, vivant et poignant. Il est repris au théâtre de la Renaissance, ne ratez pas cette occasion.

Barbara, de théâtre en théâtre – Les 14 et 15 octobre au théâtre de la Renaissance