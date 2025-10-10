Incendie au restaurant Casabea Lyon : un suspect interpellé

Jeudi 9 octobre, un homme soupçonné d'être à l'origine de l'incendie ayant touché le restaurant Casabea (2e) a été interpellé à Lyon.

Selon les informations de BFM Lyon, le suspect "défavorablement" connu des restaurateurs du quartier aurait été repéré grâce aux caméras de vidéo-surveillance. Sur l'enregistrement, on le voit s’introduire sur la terrasse, puis en ressortir rapidement avant l’apparition des fumées et de l’incendie.

Pour rappel, l'établissement situé rue de la Monnaie (2e) avait été victime d'une explosion en cuisine le 30 septembre dernier, puis d'un incendie de sa terrasse dans la nuit du 8 au 9 octobre. L'établissement était toujours fermé lors de l'incendie.