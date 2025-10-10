Actualité
police Lyon
Photo d’illustration. © Tim Douet

Incendie au restaurant Casabea Lyon : un suspect interpellé

  • par Loane Carpano

    • Jeudi 9 octobre, un homme soupçonné d'être à l'origine de l'incendie ayant touché le restaurant Casabea (2e) a été interpellé à Lyon.

    Un homme d'une cinquantaine d'années, soupçonné d'être à l'origine de l'incendie du restaurant Casabea a été interpellé jeudi 9 octobre.

    Selon les informations de BFM Lyon, le suspect "défavorablement" connu des restaurateurs du quartier aurait été repéré grâce aux caméras de vidéo-surveillance. Sur l'enregistrement, on le voit s’introduire sur la terrasse, puis en ressortir rapidement avant l’apparition des fumées et de l’incendie.

    Pour rappel, l'établissement situé rue de la Monnaie (2e) avait été victime d'une explosion en cuisine le 30 septembre dernier, puis d'un incendie de sa terrasse dans la nuit du 8 au 9 octobre. L'établissement était toujours fermé lors de l'incendie.

    à lire également
    Rhône : un jeune perd la vie dans un accident de la route à Larajasse

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    La vie de Barbara au théâtre de la Renaissance : coup de cœur pour la “dame en noir” 13:03
    police Lyon
    Incendie au restaurant Casabea Lyon : un suspect interpellé 12:36
    Festival Lumière : super Mann ! 12:25
    Rhône : un jeune perd la vie dans un accident de la route à Larajasse 12:08
    Boris Godounov à L’Opéra de Lyon : jamais trop Tsar ! 11:40
    d'heure en heure
    La préfecture du Rhône et le LOU Rugby unis pour recruter des policiers adjoints 11:20
    Une sculpture disparue depuis un siècle mise aux enchères à Lyon 11:11
    Open Auvergne Rhône-Alpes : place aux quarts de finale 11:00
    planète mars
    Des chercheurs lyonnais découvrent des indices d’anciens océans sur Mars 10:31
    cérémonie "l'Isère, fière de ses sportifs" 8è édition,
    Isère : 770 champions récompensés à Voiron, le sport féminin à l’honneur 10:00
    À Vaulx-en-Velin, le maire de Rillieux-la-Pape lance une campagne d'affichage, aussitôt recouverte 09:33
    À Lyon, la gauche resserre les rangs autour du Nouveau Front populaire 09:08
    oreiller de la Belle Aurore, pâté croute
    Lyonnais et mythique, l’Oreiller de la Belle Aurore a son championnat 09:05
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut