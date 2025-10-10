Actualité
Le site de Kem One à Lyon
Le site de Kem One au sud de Lyon. © Boris Horvat / AFP

Rhône : la préfecture signe un nouvel arrêté concernant le site industriel Kem One

  • par Loane Carpano

    • En octobre, la préfète du Rhône a signé un nouvel arrêté préfectoral concernant l'encadrement des rejets en chlorure de vinyle monomère, du site Kem One de Saint-Fons.

    La préfète du Rhône signe un nouvel arrêté préfectoral pour renforcer l’encadrement des rejets en CVM (chlorure de vinyle monomère) du site Kem One de Saint-Fons. Cette décision préfectorale intervient après une nouvelle étude des risques sanitaires établie par la société Kem One concernant ses rejets de CVM, un composé organique volatil classé cancérogène avéré.

    En tant que site classé Seveso seuil haut et "IED" au titre de la directive européenne sur les émissions industrielles, le site de Kem One fait l’objet de contrôles réguliers par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL).

    Renforcer l'encadrement des rejets

    Si la dernière inspection n’avait pas relevé de non-conformité par rapport à ce cadre, la DREAL a néanmoins demandé au site d'engager un plan d’action pour réduire ses émissions. Un dossier de réexamen de ses conditions d’encadrement, ainsi qu’une actualisation de l’étude des risques sanitaires ont quant à eux été transmis aux services de l'Etat.

    Sur cette base, la préfète du Rhône a récemment signé un nouvel arrêté préfectoral. Ce dernier vise à renforcer l'encadrement des rejets avec plusieurs mesures, notamment : l'abaissement sensible de 4 tonnes par an du plafond annuel de rejets en CVM, à compter de 2027, le renforcement de la surveillance environnementale autour du site, et l'obligation de mettre en œuvre, un plan de remplacement ambitieux de ses vannes à l’origine des émissions les plus importantes.

    "Les services de l'Etat exerceront tous les contrôles nécessaires pour s’assurer du respect strict des normes en vigueur", indique la préfecture du Rhône.

    Lire aussi : Kem One devrait toucher 30 millions d’euros d’ici septembre

    à lire également
    police Lyon
    Incendie au restaurant Casabea Lyon : un suspect interpellé

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le site de Kem One à Lyon
    Rhône : la préfecture signe un nouvel arrêté concernant le site industriel Kem One 13:40
    La vie de Barbara au théâtre de la Renaissance : coup de cœur pour la “dame en noir” 13:03
    police Lyon
    Incendie au restaurant Casabea Lyon : un suspect interpellé 12:36
    Festival Lumière : super Mann ! 12:25
    Rhône : un jeune perd la vie dans un accident de la route à Larajasse 12:08
    d'heure en heure
    Boris Godounov à L’Opéra de Lyon : jamais trop Tsar ! 11:40
    La préfecture du Rhône et le LOU Rugby unis pour recruter des policiers adjoints 11:20
    Une sculpture disparue depuis un siècle mise aux enchères à Lyon 11:11
    Open Auvergne Rhône-Alpes : place aux quarts de finale 11:00
    planète mars
    Des chercheurs lyonnais découvrent des indices d’anciens océans sur Mars 10:31
    cérémonie "l'Isère, fière de ses sportifs" 8è édition,
    Isère : 770 champions récompensés à Voiron, le sport féminin à l’honneur 10:00
    À Vaulx-en-Velin, le maire de Rillieux-la-Pape lance une campagne d'affichage, aussitôt recouverte 09:33
    À Lyon, la gauche resserre les rangs autour du Nouveau Front populaire 09:08
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut