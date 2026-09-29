Culture
Salto, de la compagnie franco-colombienne El Nucléo

Rentrée culturelle : humour, magie et vertige  à l’Atrium de Tassin

  • par Anna Testagrossa

    • L’Atrium de Tassin-la-Demi-Lune propose une saison où le spectacle vivant devient autant un terrain de jeu qu’un espace de questionnement. Trois propositions très différentes explorent, chacune à leur manière, nos élans, nos fragilités et notre rapport aux mutations du monde.

    Avec Le Sublime Sabotage, Yohann Métay poursuit son exploration des rêves, de la grandeur et de la désillusion. Dans ce seul en scène nourri d’autodérision, l’humoriste transforme la quête de réussite en une odyssée burlesque, où l’échec devient matière à rire autant qu’à réfléchir. Après La Tragédie du dossard 512, il confirme une écriture vive, traversée par les obsessions et les paradoxes de l’être humain. À découvrir le 15 octobre.

    Que du bonheur © compagnie Le Phalène

    Changement de registre avec Que du bonheur, de la compagnie Le Phalène, imaginé par Thierry Collet, où la magie dialogue avec les technologies contemporaines. Entre illusion et intelligence artificielle, le spectacle brouille les repères et interroge notre fascination pour des machines toujours plus “humaines”, dans une forme ludique et troublante. À découvrir le 24 novembre.

    Enfin, Salto, de la compagnie franco-colombienne El Nucléo, réunit dix interprètes autour d’un défi de suspension collective. Le saut y devient langage, lien et métaphore des bascules de l’existence : migrations, ruptures, renaissances. Entre entraide et tensions, le groupe explore ce qui relie et déséquilibre les êtres, dans un espace où l’on tombe autant qu’on se relève. À découvrir les 11 et 12 décembre.

    Une programmation qui fait dialoguer humour, illusion et vertige pour mieux éclairer notre époque.

    www.atrium-tassin.fr

    à lire également
    Concert à l'Auditorium : le cas Zelenka

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Ain : un exercice de gestion de crise réalisé à la centrale du Bugey ce mercredi 13:38
    Idir Boumertit, nouveau maire de Vénissieux.
    La justice annule les élections municipales à Vénissieux 13:09
    Rentrée culturelle : humour, magie et vertige  à l’Atrium de Tassin 12:59
    Concert à l'Auditorium : le cas Zelenka 12:20
    Lyon : un bar lounge du 2e arrondissement fermé deux mois par la préfecture 12:05
    d'heure en heure
    Miossec : Tonnerre de Brest 12:04
    En quête de relance, Tolix ouvre un showroom parisien 11:32
    Baignade à Confluence : Sarselli maintient le suspense et tacle Doucet 10:52
    Hausse des prix des carburants : les transporteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes alertent le préfet sur les difficultés financières des entreprises 10:15
    Critique : “True West” aux Célestins, l’Amérique aux deux visages 09:46
    Un site de production de l'entreprise Nicomatic © DR
    Haute-Savoie : 50 ans et un nouveau site de production pour Nicomatic 09:35
    Rhône : contrôlé à 135 km/h dans un village un volant d'un puissant SUV, son permis retenu 09:33
    Métropole de Lyon : sept interpellations et quatre blessés après le blocage de plusieurs lycées 08:59
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut