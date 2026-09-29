Rentrée culturelle : humour, magie et vertige  à l’Atrium de Tassin

L’Atrium de Tassin-la-Demi-Lune propose une saison où le spectacle vivant devient autant un terrain de jeu qu’un espace de questionnement. Trois propositions très différentes explorent, chacune à leur manière, nos élans, nos fragilités et notre rapport aux mutations du monde.

Avec Le Sublime Sabotage, Yohann Métay poursuit son exploration des rêves, de la grandeur et de la désillusion. Dans ce seul en scène nourri d’autodérision, l’humoriste transforme la quête de réussite en une odyssée burlesque, où l’échec devient matière à rire autant qu’à réfléchir. Après La Tragédie du dossard 512, il confirme une écriture vive, traversée par les obsessions et les paradoxes de l’être humain. À découvrir le 15 octobre.

Que du bonheur © compagnie Le Phalène

Changement de registre avec Que du bonheur, de la compagnie Le Phalène, imaginé par Thierry Collet, où la magie dialogue avec les technologies contemporaines. Entre illusion et intelligence artificielle, le spectacle brouille les repères et interroge notre fascination pour des machines toujours plus “humaines”, dans une forme ludique et troublante. À découvrir le 24 novembre.

Enfin, Salto, de la compagnie franco-colombienne El Nucléo, réunit dix interprètes autour d’un défi de suspension collective. Le saut y devient langage, lien et métaphore des bascules de l’existence : migrations, ruptures, renaissances. Entre entraide et tensions, le groupe explore ce qui relie et déséquilibre les êtres, dans un espace où l’on tombe autant qu’on se relève. À découvrir les 11 et 12 décembre.

Une programmation qui fait dialoguer humour, illusion et vertige pour mieux éclairer notre époque.

www.atrium-tassin.fr