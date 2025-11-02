Actualité
Le Chambérien Jocelyn Guillot a remporté les 30 km du LUT by night 2025. @LyonUrbanTrail

Lyon Urban Trail by night : découvrez les vainqueurs de l'édition 2025

  • par Clémence Margall

    • La 11e édition de l’Urban Trail by night se déroulait hier soir à Lyon. 30 km, 20 km, ou 10 km, découvrez les grands vainqueurs.

    9 000 coureurs se sont élancés dans la soirée de samedi à dimanche à travers les rues de Lyon pour la 11e édition de l’Urban Trail by night. Une édition record lors de laquelle certains se sont imposés malgré les importants dénivelés. On vous présente les grands vainqueurs.

    Lire aussi : Lyon Urban Trail by night, l'autre Fête des Lumières de Lyon

    Tous les vainqueurs

    Du côté des 30 km, le Chambérien Jocelyn Guillot a remporté la course chez les hommes en seulement 2 heures de running. Chez les femmes, c’est une Lyonnaise qui s’est imposée. Jeanne Garreau (18e au scratch) a terminé les 30 km en 2h20’49.

    Noé Descombe a quant à lui terminé sa course de 20 km en 1h18’22, tandis qu’Anaïs Guillot l’a achevée en 1h33’10. Les 10 km ont quant à eux été remportés par Matis Roger en 42 minutes et 56 secondes, chez les hommes, et Mélanie Ratel en 49 minutes et 55 secondes, chez les femmes.

    à lire également
    Féminicide à Saint-Priest : une marche blanche organisée ce dimanche

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon Urban Trail by night : découvrez les vainqueurs de l'édition 2025 10:59
    La danse jubilatoire de Marlene Monteiro Freitas 10:46
    Féminicide à Saint-Priest : une marche blanche organisée ce dimanche 10:30
    Le mot du mois : [Budget] 10:05
    Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Pollution à Lyon : une qualité de l’air toujours bonne à moyenne ce dimanche  09:44
    d'heure en heure
    Article payant Et si la dissolution semait la pagaille dans les municipales ? 09:21
    La Saône toujours en crue ce dimanche à Lyon 08:59
    Article payant La question que tout le monde se pose : quelles sont les notes de frais de Grégory Doucet ? 08:40
    Météo : des nuages et des averses ce dimanche à Lyon  08:23
    Ils ont osé le dire 08:00
    La Saône-et-Loire concernée par un foyer de grippe aviaire 01/11/25
    Le métro B automatisé entre Charpennes et Gare d'Oullins est fonctionnel depuis le 25 juin. ©Flora Chaduc
    À Lyon, le métro B ne circulera pas en matinée ce dimanche 01/11/25
    Dermatose bovine dans la Drôme : la Confédération paysanne exige un changement de politique sanitaire  01/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut