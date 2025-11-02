Lyon Urban Trail by night : découvrez les vainqueurs de l'édition 2025

Le Chambérien Jocelyn Guillot a remporté les 30 km du LUT by night 2025. @LyonUrbanTrail

La 11e édition de l’Urban Trail by night se déroulait hier soir à Lyon. 30 km, 20 km, ou 10 km, découvrez les grands vainqueurs.

9 000 coureurs se sont élancés dans la soirée de samedi à dimanche à travers les rues de Lyon pour la 11e édition de l’Urban Trail by night. Une édition record lors de laquelle certains se sont imposés malgré les importants dénivelés. On vous présente les grands vainqueurs.

Tous les vainqueurs

Du côté des 30 km, le Chambérien Jocelyn Guillot a remporté la course chez les hommes en seulement 2 heures de running. Chez les femmes, c’est une Lyonnaise qui s’est imposée. Jeanne Garreau (18e au scratch) a terminé les 30 km en 2h20’49.

Noé Descombe a quant à lui terminé sa course de 20 km en 1h18’22, tandis qu’Anaïs Guillot l’a achevée en 1h33’10. Les 10 km ont quant à eux été remportés par Matis Roger en 42 minutes et 56 secondes, chez les hommes, et Mélanie Ratel en 49 minutes et 55 secondes, chez les femmes.