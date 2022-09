Ce dimanche 18 septembre aura lieu l’élection de miss Rhône-Alpes 2022 à Aix-les-Bains. Lilou Garcia, Miss Rhône 2022, prétendra au titre.

C’est à 15 heures, ce dimanche 18 septembre, qu’aura lieu le couronnement de Miss Rhône-Alpes 2022. Les prétendantes au titre se réuniront au Centre Culturel et des Congrès 3C, à Aix-les-Bains. En présence de Diane Leyre, Miss France, une des 19 participantes succèdera à Charlotte Faure, Miss-Rhône 2021.

"Remporter Miss Rhône-Alpes, ce n’est pas juste gagner un concours"

Lilou Garcia, Miss Rhône 2022, est revenue sur cette aventure. Le 5 mars dernier, la jeune femme de 21 ans devient Miss Beaujolais 2022. Le rêve se poursuit le 5 juin dernier quand elle succède à Amandine Talon et devient ainsi Miss Rhône 2022. Une élection qui s’était déroulée dans la commune de Genas.

Lire aussi : "Je suis sur un petit nuage" : rencontre avec Lilou Garcia, Miss Rhône 2022

Dimanche, Lilou Garcia prétendra au titre de Miss Rhône-Alpes 2022 mais "pour moi, ce n’est pas juste gagner un concours. C’est aussi incarner le rôle d’une miss : être avenante avec les gens, être disponible, pouvoir mettre des sourires sur des visages, pouvoir aider et défendre des valeurs". Elle portera le numéro 13.

Elle sera aux côtés de Agathe Andrieux, Amanda Ballester, Maëlle Berlet, Corenthine Boucher, Clara Bressy, Magali Chazal, Apolline Chuillat, Esther Coutin, Noémie Debras, Coralie Dupré, Odyssia Durand, Lola Fernandez, Mélanie Gervais, Victoire Goudeau, Léa Pruvost, Léa Sandrin, Julie Senay et Erin Thevenard.

Après l’élection Miss Rhône-Alpes, c’est direction le concours Miss France. La jeune femme, qui est en licence professionnelle spécialité banques, est très timide et a du mal à gérer son stress. Elle explique que "les élections auxquelles j’ai participé m’ont vraiment aidée à prendre sur moi, à gérer mes émotions. Mais, ce qui me fait peur dans le concours Miss France, ce sont les questions posées. Elles ne sont pas difficiles mais c’est un moment que les gens attendent. On se dévoile, ils en apprennent un peu plus sur nous. Il ne faut pas se louper", explique-t-elle.

Les votes des spectateurs présents sur place compteront pour dix

La nouvelle Miss Rhône-Alpes sera élue de deux façons. Tout d’abord, un vote du public. Les spectateurs sur place pourront voter pour leur candidate préférée en mettant un bulletin dans une urne. Leur voix comptera pour dix. Il y a également un vote par sms au 71415 à partir du 17 septembre dès 8 heures jusqu’au 18 septembre 17 heures. Leur vote comptera pour un.

Ce vote du public sélectionnera les dix candidates qui ont eu le plus de votes. Ensuite, le jury classera les jeunes femmes dans l’ordre souhaité en prenant en compte différents critères. Le comité Miss Rhône-Alpes affirment que "l’élégance, l’aisance sur scène, l’éloquence, la manière dont elles se comportent durant la préparation avec la sociabilité, respect des autres…" sont des critères primordiaux. De plus, en amont du jour de l’élection, les candidates ont passé un test de culture générale. "Cette note compte dans le choix du jury pour déterminer celle qu’il considère comme la plus à même de nous représenter à l’élection Miss France en décembre prochain", précise le comité.