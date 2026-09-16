Lyon : les Archives dévoilent les secrets de restauration de documents anciens

Les archives du Rhône et de la Métropole de Lyon. (©archives.rhone.fr)

Du 19 septembre au 14 décembre, les Archives départementales et métropolitaines proposent une exposition consacrée au travail des restauratrices et à la préservation de documents fragiles.

Comment préserver des documents parfois vieux de plusieurs siècles sans effacer les traces de leur histoire ? C’est l’une des questions posées par la nouvelle exposition des Archives départementales et métropolitaines, à découvrir à Lyon du 19 septembre au 14 décembre.

Baptisée Fragiles archives, préserver pour transmettre, l’exposition revient sur le travail mené depuis dix ans par les restauratrices du patrimoine. Parchemins enluminés, plans, sceaux, photographies sur plaques de verre ou encore documents marqués par les plis, les déchirures et les moisissures permettent de découvrir les différentes techniques utilisées pour les conserver.

Parmi les pièces présentées figure notamment le grand rouleau de l’abbaye de l’Île-Barbe, document particulièrement remarquable. Le parcours explique aussi les limites auxquelles sont confrontées les professionnelles : restaurer sans transformer et stabiliser les documents tout en conservant les traces de leur passé.

L’exposition est accessible gratuitement, du mardi au vendredi de 8h30 à 17h, et jusqu’à 18h le jeudi hors vacances scolaires. Des ouvertures exceptionnelles et des présentations commentées par les restauratrices sont également prévues, notamment lors des Journées européennes du patrimoine les 19 et 20 septembre.