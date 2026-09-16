Comment la Ville de Lyon entend adapter ses crèches aux fortes chaleurs

Ce mercredi 16 septembre, Grégory Doucet, maire de Lyon, a présenté les grandes lignes de la politique qu'il souhaite mener concernant la petite enfance et la parentalité au cours du second mandat. La Ville envisage d'ouvrir 400 nouveaux berceaux d'ici 2032.

"On veut vous redire à quel point la petite enfance sera l'une de nos priorités pour ce second mandat". Ce mercredi matin, Grégory Doucet avait donné rendez-vous à la presse au sein de la crèche Chazière, dans le 4e arrondissement de Lyon. L'occasion pour la Ville d'évoquer l'actualité de la petite enfance à Lyon et de se projeter sur les objectifs de ce second mandat pour la municipalité écologiste. Si l'édile a rappelé que 71 millions d'euros avaient été investis dans les crèches sur le mandat précédent, avec notamment l'ouverture de deux crèches de plein air ainsi que la mise en œuvre d'une trentaine de cours nature, Grégory Doucet s'est projeté sur ce second mandat au cœur de la crèche qui accueille 42 enfants de 15 mois à 3 ans et demi.

"Nous allons poursuivre le développement des berceaux puisqu'on souhaite, sur le mandat, ouvrir 400 berceaux et de nouvelles crèches dans différents arrondissements de Lyon" détaille le maire. La crèche Suchet, dans le 2e arrondissement, devrait ainsi être inaugurée au 1er semestre 2027. Suivront les crèches associatives des Girondins dans le 7e et Monchatons Acacias dans le 3e arrondissement.

A lire aussi : Lyon 3e : immersion dans la première crèche entièrement en extérieur de France

Le recrutement, enjeu principal

"Même si le nombre d'enfants de moins de trois ans a baissé de 18% à Lyon en 12 ans, on sait qu'aujourd'hui l'ensemble des besoins des familles n'est pas couvert par les crèches municipales et associatives" rappelle l'édile écologiste qui estime que le recrutement du personnel chargé d'encadrer ces 400 nouvelles places, sera l'un des principaux enjeux dans les prochaines années. "Déjà aujourd'hui, le recrutement est notre principal contrainte pour ouvrir des berceaux, malgré le fait que l'on soit parmi les employeurs les plus attractifs sur le marché" complète-t-il.

Grégory Doucet, maire de Lyon, aux côtés de Lisa Gauthier, adjointe au maire chargée de la petite enfance et de la parentalité et de Camille Pelegriny, adjointe du 4e arrondissement à la petite enfance, au cours de la visite de la crèche Chazière à Lyon (@VG)

Souhaitant également "adapter les crèches au réchauffement climatique", la Ville de Lyon annonce "poursuivre l'adaptation des bâtiments" et prévoit notamment d'équiper de systèmes de climatisation les établissements les plus exposés. "Dès cet été, j'ai demandé aux services de faire un bilan très précis des besoins" complète Lisa Gauthier, adjointe au maire chargée de la petite enfance et de la parentalité. "L'idée est de pouvoir cibler, parmi les 156 crèches municipales et associatives, les établissements les plus exposés aux fortes chaleurs" poursuit l'élue.

"L'idée ce n'est pas de tout climatiser"

Au cours de l'été 2026, 44 crèches ont été contraintes de fermer partiellement leurs portes au plus fort des canicules qui se sont succédé du mois de mai jusqu'à tout récemment. "On a déjà 4 crèches qui sont climatisées et 124 climatiseurs mobiles ont été déployés cet été. L'idée ce n'est pas de tout climatiser mais de prioriser les crèches qui en ont le plus besoin" affirme Lisa Gauthier.

En plus de l'aménagement des bâtiments, la Ville se fixe pour objectif de permettre à 100% des crèches municipales et à 50% des crèches associatives d'avoir accès à la nature. 220 arbres seront ainsi plantés d'ici 2027 et quelque 19 000 m2 d'espaces extérieurs transformés. "Notre ambition est très claire : dans tous ces domaines, on doit pouvoir répondre aux attentes des familles et des parents" reprend Grégory Doucet dans la cour de la crèche Chazière.

"Aujourd'hui, la petite enfance à la Ville de Lyon est prise en exemple pour montrer la qualité de service qu'on propose", affirme le maire. Avec 44 crèches contraintes de fermer partiellement leurs portes cet été, l'adaptation aux fortes chaleurs apparaît désormais comme l'un des défis majeurs du prochain mandat.