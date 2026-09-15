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Les quatre étangs restaurés pourront accueillir du public. @Dombes Tourisme

Ain : quatre étangs du domaine de Vernange restaurés à hauteur de 75 000 euros

  • par Corentin Lucas

    • Après plusieurs mois de travaux, quatre étangs du domaine de Vernange, à Saint-André-de-Corcy (Ain), ont ouvert au public avec plusieurs sentiers et un observatoire.

    Situé à Saint-André-de-Corcy, dans l’Ain, le domaine de Vernange a inauguré, le 11 septembre dernier, d’importants travaux de restauration écologique et de remise en état des ouvrages piscicoles. Le chantier, financé par le Département de l’Ain et mené avec la Fédération départementale des chasseurs de l’Ain, a concerné 13 hectares et représenté un investissement de 75 000 euros.

    La source principale de ces travaux reposait sur le développement d’arbres sur les digues. Des travaux forestiers ont donc permis de rouvrir les milieux et de redonner aux plans d’eau leur configuration d’origine. Les digues et les ouvrages nécessaires à la gestion des étangs ont également été restaurés.

    L’un des objectifs du projet est de remettre en activité une pisciculture abandonnée depuis environ quinze ans. Une pratique traditionnelle de la Dombes, avec l’élevage de carpes, gardons, tanches, mais aussi de brochets ou encore de sandres.

    Le site appartient à la Fondation pour la protection des habitats et de la faune sauvage, à la Fondation Pierre Vérots et à la commune de Saint-André-de-Corcy. Sa gestion est assurée par la Fédération départementale des chasseurs de l’Ain.

    Un site désormais accessible au public

    La restauration du domaine a également pour objectif de faire découvrir ce patrimoine naturel au public. Plusieurs sentiers permettent désormais de parcourir le site et d’observer ses différents milieux. Un observatoire a notamment été aménagé au bord de l’étang du Grand Vernange pour faciliter l’observation des oiseaux d’eau.

    Le domaine de Vernange est inscrit dans l’ENS "Étangs de la Dombes" depuis 2016, qui rassemble plusieurs sites naturels répartis sur le territoire. L’ensemble représente près de 15 500 hectares et regroupe des étangs, zones humides, prairies, cours d’eau et espaces boisés.

    Le Département souhaite poursuivre ces restaurations à l’avenir. L’ain possède près de 1 000 étangs sur tout son territoire.

    Lire aussi : Ain : une résidence de 96 logements bientôt réhabilitée à Bourg-en-Bresse

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