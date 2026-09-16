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Rillieux-la-Pape : les habitants et automobilistes ciblés par un test de FR-Alert

  • par LR

    • Un exercice de sécurité civile sera organisé jeudi 17 septembre à l’usine d’Eau du Grand Lyon, à Rillieux-la-Pape. Le dispositif FR-Alert sera notamment testé auprès de la population.

    Les services de l’État, les collectivités et les acteurs concernés participeront à cet exercice à partir de 8h30, sur le site de l’usine d’Eau du Grand Lyon, dans le secteur de Crépieux.

    Plusieurs notifications FR-Alert seront envoyées au cours de la matinée aux personnes présentes à Rillieux-la-Pape, mais aussi aux automobilistes circulant sur la RD 484. Ce système permet d’informer directement les téléphones portables situés dans une zone de danger et de transmettre les consignes à suivre.

    Dans le cadre de cet exercice, les messages comporteront explicitement la mention "exercice". Aucun comportement particulier ni mise à l’abri ne sera donc nécessaire pour les personnes qui les recevront.

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