Un exercice de sécurité civile sera organisé jeudi 17 septembre à l’usine d’Eau du Grand Lyon, à Rillieux-la-Pape. Le dispositif FR-Alert sera notamment testé auprès de la population.

Les services de l’État, les collectivités et les acteurs concernés participeront à cet exercice à partir de 8h30, sur le site de l’usine d’Eau du Grand Lyon, dans le secteur de Crépieux.

Plusieurs notifications FR-Alert seront envoyées au cours de la matinée aux personnes présentes à Rillieux-la-Pape, mais aussi aux automobilistes circulant sur la RD 484. Ce système permet d’informer directement les téléphones portables situés dans une zone de danger et de transmettre les consignes à suivre.

Dans le cadre de cet exercice, les messages comporteront explicitement la mention "exercice". Aucun comportement particulier ni mise à l’abri ne sera donc nécessaire pour les personnes qui les recevront.