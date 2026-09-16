Un mercredi nuageux et frais à Lyon, jusqu'à 22 degrés attendus

C'est un mercredi plutôt frais et nuageux qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce 16 septembre, avec une bascule en flux de nord-ouest.

Au lendemain d'une journée particulièrement chaude, où le mercure s'est envolé jusqu'à 33 degrés une nouvelle fois, ce mercredi marquera une vraie bascule en terme de températures. Si ce matin il fait 19 degrés, le mercure ne dépassera pas les 22 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs de saison, plutôt fraiches, rendues possibles par une bascule en flux de nord-ouest.

Côté ciel, le soleil devrait alterner tout au long de la journée avec les nuages, notamment dans l'après-midi où une ondée est possible.