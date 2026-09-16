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L’hôtel de Ville de Valence, dans la Drôme.

Fête de la science dans la Drôme : Valence se met à table avec les "saveurs savantes"

  • par La Rédaction

    • Du 2 au 12 octobre, la Fête de la science revient dans la Drôme autour du thème "saveurs savantes". À Valence, un Village des sciences universitaire réunira notamment spectacles, ateliers et expériences le 3 octobre.

    La science s’invite au menu dans la Drôme. Du 2 au 12 octobre, la Fête de la science proposera 99 événements gratuits dans 34 communes du département, avec également 110 ateliers destinés aux scolaires.

    À Valence, le principal temps fort se tiendra samedi 3 octobre, de 10 h à 18 h, à Latour-Maubourg. Le Village des sciences universitaire permettra au public de participer à différentes expériences autour du goût, de l’alimentation et des odeurs.

    Parmi les animations proposées, "Nez à Nez" invitera les visiteurs à explorer le monde des odeurs les yeux bandés, tandis qu’un atelier de cuisine moléculaire permettra de découvrir la chimie à travers des recettes originales. Radio Méga sera également en direct toute la journée.

    Valence Romans Agglo proposera de son côté cinq animations autour de l’alimentation, de l’agriculture, de la transition écologique et des sens. L’entrée au Village des sciences est libre.

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