Limonest : 50 pompiers mobilisés pour un incendie dans une entreprise de bois

Photo d’illustration des pompiers en intervention sur un feu de forêt. (Photo SDMIS)

Un incendie s’est déclaré mardi soir dans le stockage d’une entreprise spécialisée dans le travail du bois à Limonest. Le feu, qui a notamment touché des copeaux et de la sciure, a été circonscrit dans la nuit.

Les flammes ont été repérées vers 18h30 mardi, route nationale 6 à Limonest, par une brigade motocycliste de la gendarmerie. Les secours sont arrivés une dizaine de minutes plus tard.

À 21h15, le dispositif comptait 19 véhicules et 50 sapeurs-pompiers pour lutter contre le sinistre. Cinq lances à débit variable, ainsi qu’une autre lance, ont été déployées. L’intervention devait se poursuivre durant toute la nuit.

Trois pompiers ont par ailleurs été victimes d’un coup de chaud et pris en charge par la sous-direction santé avant d’être mis au repos. La D306 a également été coupée dans les deux sens durant l’intervention afin de faciliter l’accès des secours.

Le feu a finalement été circonscrit dans la nuit. Les pompiers doivent toutefois rester sur place toute la journée de mercredi pour surveiller les lieux et prévenir toute reprise de l’incendie.