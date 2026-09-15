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Opération de police à la gare routière de Gerland. Crédit – police nationale du Rhône

Lyon : un homme de 22 ans interpellé en flagrant délit de vol à la gare routière internationale de Gerland

  • par LR

    • Le 11 septembre, un homme de 22 ans a été interpellé après avoir volé un sac à dos à la gare routière internationale de Gerland (7e arr.). En situation irrégulière, il a reçu une obligation de quitter le territoire.

    Nouvelle interpellation à la gare routière internationale de Gerland. Déplacée dans le 7e arrondissement de Lyon depuis début janvier en raison des travaux en cours à Perrache, la gare routière a été le théâtre de nombreux actes de délinquance depuis son ouverture, nécessitant une présence policière plus soutenue.

    C'est dans ce contexte que le 11 septembre, alors qu’un équipage de police patrouillait dans le secteur, les forces de l’ordre ont remarqué deux individus portant une attention particulière aux bagages entreposés dans la soute d’un car. Ils sont alors parvenus à voler un sac à dos, et ce, malgré la surveillance du chauffeur.

    Le suspect en situation irrégulière sur le territoire

    Les recherches dans le secteur ont permis d’interpeller l’un des deux individus aux alentours de 17 h 30, en possession du sac, tandis que son complice a réussi à prendre la fuite. Le suspect, un jeune homme de 22 ans, a été placé en garde à vue. En situation irrégulière, il s'est vu délivrer une obligation de quitter le territoire (OQTF). Il sera bientôt convoqué devant la justice. La victime quant à elle a porté plainte. Son sac à dos lui a été restitué.

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