« Petite Prairie », bandana en soie (67cm)

Exposition : le cabinet de curiosités de Carole Fromenty chez Âmes Sœurs

  • par La rédaction culture

    • La maison d’édition textile lyonnaise Âmes Sœurs invite l’artiste Carole Fromenty autour d’une collection exclusive de foulards d’art et d’œuvres brodées, qui font l’objet d’une très belle exposition, “Les accomodés”, à découvrir dans leur galerie du Vieux-Lyon.

    Carole Fromenty est une artiste et designer textile qui a collaboré comme responsable de collections dans l’industrie textile avec des grandes marques et fabricants de tissus, comme Bianchini-Férier, Dior, Balenciaga, Givenchy, Balmain. Mais ici, c’est à travers un travail plus personnel que l’artiste est invitée par la maison d’édition textile lyonnaise Âmes Sœurs.

    À la croisée du dessin, de l’inventaire et de la mémoire, les œuvres brodées de Carole Fromenty sont constituées de scènes denses où humains, animaux, objets et paysages s’assemblent en une fresque cousue, brodée, puis minutieusement composée.

    Un véritable cabinet de curiosités, inspiré par le quotidien, les voyages intérieurs, les réminiscences, et s’autorise toutes les hybridations entre le trivial et le fantastique, l’observation douce et la poésie malicieuse.

    Le fil de la brodeuse, tel un stylo, trace le contour de figures rappelant à la fois l’attention aux détails de Georges Perec et la saveur d’exotisme intime de Pierre Loti.

    Torchon brodé, "La Nature des choses"

    Chaque pièce est unique, réalisée sur des supports textile soigneusement choisis, souvent issus du linge ancien, des draps, torchons ou tissus nobles.

    Carole Fromenty y tisse une mémoire sensible, un roman cousu main où chaque motif devient un monde en soi, à la fois documentaire, onirique et ludique. Cette maîtrise technique s’affiche dans l’accumulation minutieuse des détails et la part de surprise.

    Châle, "Hommage à Pierre Loti", laine, soie et cachemire

    Réalisés en série très limitée, ces foulards mettent en valeur l’excellence des matières (twill de soie, laine, soie, cachemire) et la virtuosité graphique de l’artiste transposée dans des compositions textiles inédites.

    Chaque foulard est une œuvre à part entière, éditée avec soin, porteuse de la richesse narra­tive propre à l’artiste.

    Ce travail, qui peut faire l'objet d'idées originales de cadeaux pour les fêtes, est présenté jusqu'au 17 janvier par la passionnée maison d’édition textile Âmes Sœurs qui, depuis 3 ans, permet aux artistes contemporains de restituer leur univers en s’inscrivant dans la tradition lyonnaise du textile d’art.

    “Les accomodés”, de Carole Fromenty à la Galerie Âmes Soeurs
    29, rue saint-Georges – Lyon 5e
    Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 11h à 18h30
    Le samedi de 14h30 à 18h30

    Un premier foyer de grippe aviaire détecté dans la Loire

    Exposition : le cabinet de curiosités de Carole Fromenty chez Âmes Sœurs
