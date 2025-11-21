Un premier foyer de grippe aviaire détecté dans la Loire

Un cas de grippe aviaire hautement pathogène a été confirmé dans un élevage de poulets de chair à Boisset-lès-Montrond. La préfecture met en place des zones de protection et de surveillance pour éviter toute propagation du virus.

Un premier foyer d’influenza aviaire, ou grippe aviaire, a été détecté le 19 novembre dans un élevage de 13 200 poulets à Boisset-lès-Montrond, dans la Loire. Pour contenir la diffusion du virus, la préfète de la Loire a immédiatement instauré une zone de protection de 3 km et une zone de surveillance de 10 km autour du site. Trente-quatre communes sont concernées par ces périmètres renforcés.

Dans ces zones, tous les détenteurs de volailles ou d’oiseaux captifs doivent respecter des règles strictes : interdiction des mouvements d’animaux sans dérogation, surveillance renforcée des élevages, autocontrôles obligatoires pour les commerces. Une opération de dépeuplement intégral du site touché a déjà été menée.

La France étant classée en risque élevé depuis octobre, les mesures de biosécurité sont renforcées afin de limiter toute contamination par la faune sauvage ou les activités humaines. Les particuliers possédant des oiseaux sont également appelés à la vigilance. La préfecture rappelle enfin que la consommation de volailles ou d’œufs ne présente aucun risque pour la santé humaine.