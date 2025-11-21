Actualité
Image d’illustration. (Photo by PHILIPPE HUGUEN / AFP)

Un premier foyer de grippe aviaire détecté dans la Loire

  • par La Rédaction

    • Un cas de grippe aviaire hautement pathogène a été confirmé dans un élevage de poulets de chair à Boisset-lès-Montrond. La préfecture met en place des zones de protection et de surveillance pour éviter toute propagation du virus.

    Un premier foyer d’influenza aviaire, ou grippe aviaire, a été détecté le 19 novembre dans un élevage de 13 200 poulets à Boisset-lès-Montrond, dans la Loire. Pour contenir la diffusion du virus, la préfète de la Loire a immédiatement instauré une zone de protection de 3 km et une zone de surveillance de 10 km autour du site. Trente-quatre communes sont concernées par ces périmètres renforcés.

    Dans ces zones, tous les détenteurs de volailles ou d’oiseaux captifs doivent respecter des règles strictes : interdiction des mouvements d’animaux sans dérogation, surveillance renforcée des élevages, autocontrôles obligatoires pour les commerces. Une opération de dépeuplement intégral du site touché a déjà été menée.

    La France étant classée en risque élevé depuis octobre, les mesures de biosécurité sont renforcées afin de limiter toute contamination par la faune sauvage ou les activités humaines. Les particuliers possédant des oiseaux sont également appelés à la vigilance. La préfecture rappelle enfin que la consommation de volailles ou d’œufs ne présente aucun risque pour la santé humaine.

    à lire également
    Exposition : le cabinet de curiosités de Carole Fromenty chez Âmes Sœurs

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Un premier foyer de grippe aviaire détecté dans la Loire 12:12
    Exposition : le cabinet de curiosités de Carole Fromenty chez Âmes Sœurs 11:36
    bus TCL
    Marathon du Beaujolais : les TCL s'adaptent pour l'évènement 11:33
    Confluence accueille un Zara XXL et une nouvelle enseigne de street-food locale 10:55
    Métropolitaines 2026 : Synergies appelle à un rassemblement autour de Jean-Michel Aulas 10:18
    d'heure en heure
    David Metaxas
    L'avocat lyonnais David Metaxas mis en examen pour viols et agressions sexuelles 09:50
    Haute-Savoie : les Flottins reviennent illuminer l'hiver à Évian 09:20
    Lyon étend ses partenariats ruraux avec 11 nouvelles communes 09:09
    L’hôtel de ville de Lyon, place de la Comédie © Eliot Lucas
    Lyon : un appel au rassemblement après la mort de Mehdi Kessaci 08:44
    neige
    Neige et verglas à Lyon : les TCL activent leur plan hivernal pour maintenir le service 08:28
    Lyon : alerte sur le monoxyde de carbone, ce tueur invisible 08:10
    Des Lyonnais défilent dans le froid en soutien aux 270 enfants sans abri de la métropole 07:48
    Neige et grand froid : onze départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:32
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut