Actualité
gendarme
Illustration gendarmerie. (Lou Benoist / AFP)

Gendarmes tués par un forcené en 2020 en Auvergne-Rhône-Alpes : plaintes pour négligences classées sans suite

  • par LR

    • La justice a classé sans suite des plaintes déposées par les familles de trois gendarmes tués en 2020 dans le Puy-de-Dôme par un forcené, qui s'est ensuite suicidé, a annoncé mardi le parquet de Cusset.

    Ces plaintes visaient la hiérarchie des trois gendarmes L'enquête menée par l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) n'a "pas mis en évidence de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence", "ni de maladresse, imprudence, d'inattention, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence", a expliqué dans un communiqué Françoise Audran, procureure de Cusset.

    Le dossier avait été dépaysé dans le département de l'Allier voisin du Puy-de-Dôme. "Les infractions d'homicide involontaire et de mise en danger de la vie d'autrui n'étant pas caractérisées", la magistrate a "procédé à un classement sans suite du dossier", lit-on encore.

    Trois gendarmes tués en 2020

    Dans la nuit du 22 au 23 décembre 2020, quatre gendarmes étaient intervenus au domicile d'un couple dans le village de Saint-Just, pour des violences conjugales. L'homme s'était retranché dans sa maison, très lourdement armé, et avait ouvert le feu sur les militaires venus porter secours à sa compagne. Trois avaient été tués, le quatrième grièvement blessé. Le forcené de 48 ans s'était ensuite suicidé.

    La procédure pénale pour homicide s'est éteinte avec la mort de l'auteur mais, en 2022, les familles des gendarmes avaient déposé plainte contre X pour "homicide volontaire" et "mise en danger de la vie d'autrui".

    Leurs avocats considéraient que la hiérarchie des militaires ne leur avait pas relayé -- ou bien partiellement -- que le forcené était lourdement armé, et que la consigne d'attendre le GIGN n'avait pas été donnée. Soulignant "la qualité des investigations" de l'IGGN, la procureure Audran a reçu les plaignants et leurs avocats mardi "pour les informer de sa décision" de classer sans suite.

    "Les familles sont effondrées, elles ont le sentiment que la justice les a lâchées", s'est indigné auprès de l'AFP l'un de leurs avocats, Gilles-Jean Portejoie. "La procureure a décidé qu'il n'y avait pas de qualification pénale en dépit de deux rapports de l'IGGN extrêmement sévères pour l'institution gendarmerie, accablants même, pointant du doigt de nombreux manquements, dysfonctionnements, retards et comportements parfaitement inadaptés", a assuré l'avocat sans les détailler.

    Ses confrères et lui vont déposer pour les trois familles une nouvelle plainte pour homicide involontaire, cette fois "avec constitution de partie civile, entre les mains de la doyenne des juges de Cusset", a annoncé Me Portejoie. "C'est nous qui allons reprendre à notre compte les manquements dénoncés par l'IGGN dans ses deux rapports", a-t-il conclu.

    à lire également
    Orages violents : l'activité orageuse a été très intense ce mardi dans la région

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    gendarme
    Gendarmes tués par un forcené en 2020 en Auvergne-Rhône-Alpes : plaintes pour négligences classées sans suite 08:01
    Orages violents : l'activité orageuse a été très intense ce mardi dans la région 07:40
    L'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages 07:31
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un mercredi pluvieux et instable à Lyon, jusqu'à 17 degrés attendus 07:14
    Renaud Payre
    "La dérégulation ne remplacera jamais l’investissement" : Renaud Payre alerte sur la loi logement 07:00
    d'heure en heure
    Villeurbanne : son rendez-vous Tinder vire au cauchemar, elle est séquestrée et cambriolée 05/05/26
    Auvergne-Rhône-Alpes : Aldi met en place un dispositif de "prime transport" pour ses salariés 05/05/26
    Violences urbaines dans l’agglomération lyonnaise : une unité de CRS déployée en renfort 05/05/26
    Haute-Savoie : voiture folle sur une piste, le conducteur jugé en septembre 05/05/26
    JO 2030 : Vincent Roberti devrait être nommé directeur général du comité d'organisation 05/05/26
    gendarmerie faits-divers
    À l’ouest de Lyon, il harcèle une jeune femme avant de s’empaler la jambe sur un portail 05/05/26
    D’importants travaux de sécurisation menés sur l’A72 en direction de Saint-Étienne jusqu'en juin 05/05/26
    Lac des sapins beaujolais vert
    114 noyades en Auvergne-Rhône-Alpes durant l’été 2025, dont 27 dans le Rhône 05/05/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut