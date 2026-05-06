Deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Un accident mortel s’est produit mardi soir à Saint-Georges-de-Reneins. Les circonstances de la collision restent pour l’heure inconnues.

Un homme a perdu la vie mardi 5 mai vers 20h30 après avoir été percuté par un train à un passage à niveau situé route de Nuits, à Saint-Georges-de-Reneins, dans le Beaujolais. Selon nos confrères du Progrès, à l’arrivée des secours, la victime était décédée. Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour intervenir sur place.

Ce drame intervient au lendemain d’un autre accident similaire dans le département, où une femme d’une quarantaine d’années avait été mortellement percutée par un train en gare de Saint-Priest.