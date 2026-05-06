L'Asvel proche de verrouiller la 4e place après sa victoire face à Bourg

Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

L'Asvel a consolidé sa quatrième place, synonyme d'avantage du terrain en quarts de finale du championnat, après sa victoire à domicile contre Bourg-en-Bresse (91-77), un concurrent direct, mardi à domicile en match en retard.

A deux journées de la fin de la saison régulière, les Villeurbannais (19 victoires pour 9 défaites) possèdent deux succès d'avance sur quatre équipes, dont Bourg-en-Bresse qu'ils devanceront à la différence particulière en cas d'égalité.

Les Bressans, vainqueurs la semaine dernière de l'Eurocoupe, glissent eux au huitième rang, en dehors des six premières places directement qualificatives pour les quarts de finale.

Largement menés à la mi-temps (48-31), ils sont revenus à quatre longueurs en milieu de quatrième quart-temps (73-69), mais ont fini par s'incliner face aux partenaires de Mbaye Ndiaye (18 pts et 8 rebonds).