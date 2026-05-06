Les affiches ont été retrouvées sous le pont d’accès au tunnel de Fourvière.

Les grands travaux se poursuivent sur les axes majeurs de l’agglomération lyonnaise. Plusieurs fermetures totales débutent ce jeudi 7 mai au soir.

Les automobilistes lyonnais vont devoir s’armer de patience. La Direction interdépartementale des routes Centre‑Est et la Métropole de Lyon engagent une nouvelle phase de travaux d’ampleur sur les viaducs de Pierre-Bénite, le tunnel sous Fourvière et plusieurs axes structurants de l’agglomération.

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Ces opérations entraîneront la fermeture complète de portions de la M6, de la M7 et de l’A7, ainsi que du tunnel sous Fourvière et des trémies de Perrache, lors de plusieurs week-ends du mois de mai.

Quatre week-ends de coupures programmés

Les restrictions débuteront jeudi 7 mai à 22 heures, et se poursuivront aux dates suivantes :

du 7 mai à 22 h au 11 mai à 6 h

du 13 mai à 22 h au 18 mai à 6 h

du 22 mai à 22 h au 26 mai à 6 h

du 29 mai à 22 h au 1er juin à 6 h

Durant ces périodes, la circulation sera interdite :

dans les deux sens entre l’échangeur de Valvert (M6) et l’échangeur 1 de la M7 ;

sur l’A7 dans le sens Paris → Marseille entre Pierre-Bénite et Saint-Fons ;

sur la M6 entre la porte de Valvert et Lyon-Centre, en raison des interventions dans le tunnel sous Fourvière et les trémies de Perrache.

Des itinéraires de contournement recommandés

Les autorités invitent les usagers à éviter le secteur et à privilégier les grands axes de transit situés à l’est de l’agglomération comme l'A46 + N346 (rocade Est), le Boulevard périphérique nord + D383 (périphérique Laurent-Bonnevay) ou enfin l'A46 + A42 + D383.

Pour rejoindre l’A7 vers Marseille depuis le pont de Pierre-Bénite, un itinéraire alternatif est conseillé via l’A450 (Brignais), la RD342 (Rive-de-Gier) puis l’A47 (Givors). La Métropole assure que ces fermetures ont été planifiées afin de limiter l’impact sur le trafic, en s’appuyant sur la baisse de fréquentation observée lors des week-ends prolongés et jours fériés.

Une étape clé des chantiers en cours

Cette séquence marque l’une des dernières phases importantes de la réhabilitation des viaducs de Pierre-Bénite, engagée depuis début 2025.

Dans le tunnel sous Fourvière, plusieurs interventions lourdes sont prévues : réparation des murs côté Paris-Marseille, réfection de 150 mètres de tunnel, remplacement complet de l’éclairage dans les deux sens et opérations de séchage des bétons nécessitant une interruption prolongée de la circulation.

Aux trémies de Perrache, deux bornes à incendie seront installées avec reprise complète de l’alimentation en eau. Des travaux de démolition et de réfection du pôle bus sont également programmés. Enfin, la fermeture permettra l’abattage d’un platane situé quai Perrache, jugé dangereux pour les usagers.