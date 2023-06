Les habitants et les habitantes de Villeurbanne vont pouvoir profiter de nombreuses animations gratuites durant l'été.

À Villeurbanne, l’été est synonyme de vacances et aussi d’un mélange d’activités. L'opération "Vivez l’été", organisée par la ville et ses partenaires proposera des activités sportives, culturelles et ludiques en juillet et en août. Cinéma en plein air, spectacles ou encore stage pour apprendre à nager seront disponibles durant toute cette période.

Spectacles :

Samedi 8 juillet à 18h : spectacle de la compagnie Ariadne

Mardi 11 juillet à 18h : spectacle de l’ENM « 40 guitares sur le bateau ivre »

Mercredi 19 juillet à 19h : « Baïna(na) » à la Zac Gratte-ciel

Cinéma :

Mardi 4 juillet : « Billy Elliot » | Square Jacques-Prévert (Ferrandière)

Mardi 11 juillet : « Le ballon d’or » | Stade Séverine (Brosses)

Jeudi 13 juillet : « Calamity, une enfance de Matha Jane Cannarry » | place Lazare-Goujon

Mardi 18 juillet : « Dumbo » | Stade de Peupliers (Saint-Jean)

Mardi 25 juillet : « La famille Addams 2, une virée en enfer » | Esplanade de l’Europe (Tonkin)

Mercredi 26 juillet : Mon voisin Totoro | Stade Pélisson (Buers)

Mercredi 2 août : A définir | Parc Vaillant-Couturier (Perralière/Grandclément)

Mardi 8 août : « Croc Blanc » | Parc de la Commune de Paris (Cusset)

Piscine :

Stage JAN (J’Apprends à Nager) :

1e session : du 10 au 21 juillet

2e session : du 24 juillet au 4 août

3e session : du 7 au 18 août

4e session : du 21 août au 1er septembre

Stage Aisance Aquatique :

1e session : du 10 au 14 juillet

2e session : du 17 au 21 juillet

3e session : du 24 au 28 juillet

4e session : du 31 juillet au 4 août

5e session : du 7 au 11 août

6e session : du 14 au 18 août

7e session : du 21 au 24 août

8e session : du 28 août au 1er septembre

Stage perfectionnement :

8 sessions aux mêmes dates que l’Aisance Aquatique

En plus de ces évènements, une multitude d’activités seront aussi proposées : échec, théâtre, percussion ou encore activités manuelles.