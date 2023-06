La Coupe de France de quidditch se dispute à Lyon ce weekend

Issu du sport bien connu des fans de la saga de J.K. Rowling, le quidditch, désormais rebaptisé quadball, joue pour la première fois à Lyon sa Coupe de France, les 10 et 11 juin 2023.

Pas de balais, pas de cognard, mais des cerceaux en métal et un vif d'or. Dans la limite des possibles permis par notre monde de Moldus, le quidditch tente depuis 2005 de recréer le sport collectif enchanteur imaginé par J.K. Rowling dans Harry Potter, à la croisée du dodgeball, du rugby et du handball.

À l'échelle mondiale, il est pratiqué dans plus de 40 pays. Dans l'Hexagone, la Fédération du quidditch français revendique près de 400 joueurs, 3 équipes juniors et 16 équipes adultes dont une à Lyon, créée en 2012. Pour la première fois, la compétition nationale se déroulera chez nous cette année, à la Plaine des Jeux de Gerland les 10 et 11 juin prochains.

Pratique inclusive

La discipline, qui avait initialement repris le nom original du quidditch, a été rebaptisée l'an dernier au niveau international comme le rappellent nos confrères de France 3, afin de rompre avec l'héritage de J.K. Rowling, certains propos tenus par l'écrivaine à succès sur les personnes transgenres ayant été jugés transphobes.

La Fédération du quidditch français revendique ainsi sa dimension inclusive, ses équipes étant mixtes et ouvertes à tous les genres, ce qui est peu fréquent dans ce type de sport de contact. L'équipe lyonnaise a d'ailleurs précisé sur ses réseaux sociaux que "le week-end de la coupe de France senior étant le week-end de la marche des fiertés à Lyon, le samedi après-midi a été libéré pour permettre à toutes les personnes qui le souhaitent de pouvoir participer à cette marche".