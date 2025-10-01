Actualité
Les sapeurs pompiers éteignent un feu de poubelle. (Photo d’archives @WilliamPham)

Débordements du 14 juillet à Lyon : l'homme soupçonné d'avoir agressé la police a été interpellé

  • par Loane Carpano

    • Plus de deux mois après les débordements du 14 juillet, un individu soupçonné d'avoir agressé des policiers nationaux a été placé en garde à vue. Il sera présenté à la justice ce mercredi 1er octobre.

    Le 14 juillet dernier, de nombreux débordements avaient eu lieu à Lyon. Plusieurs affrontements avec la police avaient rythmé la soirée de festivités dans les différents arrondissements de la ville. Au total, 21 interpellations avaient été réalisées en marge de la soirée et trois policiers s'étaient retrouvés légèrement blessés.

    A la suite de cette soirée, une enquête avait été ouverte afin d'identifier un individu ayant agressé des policiers nationaux. Plus de deux mois après les faits, l'homme a été retrouvé, interpellé et placé en garde à vue mardi 30 septembre.

    La police nationale du Rhône indique que ce dernier devrait être présenté à la justice ce mercredi 1er octobre.

    Nuit du 14 juillet : 3 policiers blessés et 12 personnes interpellées dans la Métropole de Lyon

