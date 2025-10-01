Plus de deux mois après les débordements du 14 juillet, un individu soupçonné d'avoir agressé des policiers nationaux a été placé en garde à vue. Il sera présenté à la justice ce mercredi 1er octobre.

Le 14 juillet dernier, de nombreux débordements avaient eu lieu à Lyon. Plusieurs affrontements avec la police avaient rythmé la soirée de festivités dans les différents arrondissements de la ville. Au total, 21 interpellations avaient été réalisées en marge de la soirée et trois policiers s'étaient retrouvés légèrement blessés.

A la suite de cette soirée, une enquête avait été ouverte afin d'identifier un individu ayant agressé des policiers nationaux. Plus de deux mois après les faits, l'homme a été retrouvé, interpellé et placé en garde à vue mardi 30 septembre.

La police nationale du Rhône indique que ce dernier devrait être présenté à la justice ce mercredi 1er octobre.

#Interpellation | Le 14/07 des effectifs de #police étaient pris à partie rue de la République à #Lyon. L’individu ayant commis des actes d’intimidation a été interpellé hier et placé en garde à vue.

⚖️ Présenté à la justice aujourd’hui. https://t.co/TdtacuOHQj — Police Nationale 69 (@PoliceNat69) October 1, 2025

