Culture
Le Mariage forcé © Compagnie Théâtre en Pierres Dorées

Deux courtes comédies de Molière à l’Atrium de Tassin 

  • par Caïn Marchenoir

    • La compagnie Théâtre en Pierres Dorées propose deux courtes pièces de Molière.

    Deux courtes comédies de Molière seront jouées le même soir à l’Atrium de Tassin, avec un petit entracte entre les deux :

    Le Sicilien ou l’Amour peintre

    Dom Pèdre, gentilhomme sicilien, tient enfermée chez lui une jeune esclave grecque qu’il s’est offerte, Isidore. Il l’aime et veut l’épouser. Mais celle-ci a attiré le regard d’un gentilhomme français, Adraste, qui s’introduit dans la maison et lui fait la cour. Il parvient même à l’enlever…

    Le Mariage forcé

    Le seigneur Sganarelle, âgé de 53 ans, décide qu’il est temps de se marier. Il demande donc la belle et jeune Dorimène à son père. Celui-ci accepte et tout est prêt pour célébrer cet heureux mariage. Mais la crainte de se voir trompé, alimentée par les conseils de son entourage, va pousser Sganarelle à tenter d’annuler cette union.

    Mariages forcés – Deux comédies de Molière - Le 12 mai à l’Atrium de Tassin

    à lire également
    Expos au MacLYON : des vidéos hors du tumulte

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Villeurbanne : la ministre des Sports "indignée" après la vidéo du coach de MMA frappant ses élèves 10:34
    Expos au MacLYON : des vidéos hors du tumulte 10:34
    JO 2030 : Véronique Sarselli affirme que la "Métropole de Lyon est prête" à accueillir les sports de glace 10:30
    Deux courtes comédies de Molière à l’Atrium de Tassin  10:21
    Serveur, cloche, hôtel, restaurant
    Serveurs, aides de cuisine... Quels métiers recrutent le plus dans la région ? 10:04
    d'heure en heure
    Week-end du 8 mai : les premiers gros bouchons attendus ce jeudi autour de Lyon 09:22
    Blocage agriculteurs
    Péages, tunnel sous Fourvière… les agriculteurs menacent de paralyser Lyon 08:57
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Lyon : un homme grièvement blessé au couteau à la Guillotière 08:36
    Douceur printanière avant le retour des orages : à quel temps s'attendre ce weekend à Lyon ? 08:08
    Décès d'André Cerdini, président du procès historique de Klaus Barbie à Lyon 07:49
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:29
    Un jeudi sec entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 19 degrés attendus 07:14
    "Il faut créer un véritable choc d’offre" : comment Alexandre Vincendet veut relancer le logement à Lyon 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut