Deux courtes comédies de Molière à l’Atrium de Tassin 

La compagnie Théâtre en Pierres Dorées propose deux courtes pièces de Molière.

Deux courtes comédies de Molière seront jouées le même soir à l’Atrium de Tassin, avec un petit entracte entre les deux :

Le Sicilien ou l’Amour peintre

Dom Pèdre, gentilhomme sicilien, tient enfermée chez lui une jeune esclave grecque qu’il s’est offerte, Isidore. Il l’aime et veut l’épouser. Mais celle-ci a attiré le regard d’un gentilhomme français, Adraste, qui s’introduit dans la maison et lui fait la cour. Il parvient même à l’enlever…

Le Mariage forcé

Le seigneur Sganarelle, âgé de 53 ans, décide qu’il est temps de se marier. Il demande donc la belle et jeune Dorimène à son père. Celui-ci accepte et tout est prêt pour célébrer cet heureux mariage. Mais la crainte de se voir trompé, alimentée par les conseils de son entourage, va pousser Sganarelle à tenter d’annuler cette union.

Mariages forcés – Deux comédies de Molière - Le 12 mai à l’Atrium de Tassin