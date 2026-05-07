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Image d’illustration gendarmerie. (Photo ARNAUD FINISTRE / AFP)

Rhône : roulant un dimanche sur l'A6 alors que c’est interdit, ce poids lourd cumulait les infractions

  • par LR

    • Le 26 avril, les gendarmes de Villefranche-sur-Saône ont contrôlé un ensemble routier circulant sur l’A6 alors que cela lui est interdit. 21 infractions ont été relevées sur ce camion.

    Les gendarmes du peloton motorisé de Villefranche-sur-Saône ont contrôlé le dimanche 26 avril un ensemble routier circulant sur l’autoroute A6, ce qui lui est pourtant interdit. Lors de la vérification, pas moins de 21 infractions ont été relevées sur le poids lourd : dépassement des temps de conduite autorisés, non-respect des temps de repos obligatoires, irrégularités liées à l’utilisation du chronotachygraphe ou encore transport routier en période interdite.

    Dans l’attente de sa mise en conformité avec la réglementation sociale et européenne des transports, le véhicule a été immobilisé. Le montant des amendes s’élève à près de 6 000 euros, note la gendarmerie du Rhône.

    Elle ajoute : "Pour rappel, la réglementation en matière de transport routier vise à garantir la sécurité de tous les usagers de la route. Le non-respect de ces règles met en danger le conducteur lui-même ainsi que les autres."

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