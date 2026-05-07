La ministre des Sports Marina Ferrari a fermement condamné les actes de Yom Yidikes, ce coach de MMA filmé en train de donner des coups à ses élèves. Un signalement au procureur de la République a été fait.

La semaine dernière, Yom Yidikes, coach de MMA à Villeurbanne, a été filmé donnant des coups de pied à ses élèves. Une scène qui avait déclenché la polémique chez l’association de protection des enfants Mouv’Enfants. Son fondateur Arnaud Gallais dénonçait "des faits d’une extrême gravité" et "des comportements profondément préoccupants." L'association précisait également que Yom Yidikes "n’a jamais été affilié à la Fédération française de MMA, ni à titre personnel, ni via son club".

Le coach de 34 ans, soutenu par son club et les parents d’élèves, s'était expliqué : "C’est de la mise en scène, les parents assistent aux séances et personne ne force les enfants à s’inscrire". Une justification insuffisante aux yeux de la préfecture du Rhône qui a pris ce mercredi un arrêté interdisant le coach d’exercer pour six mois.

Une enquête administrative ouverte

Interrogée ce mercredi 6 mai par nos confrères de FranceInfo, la ministre des Sports, Marina Ferrari, partage la colère de l'association. "J'ai été indignée des images que j'ai pu découvrir, elles sont inacceptables. On ne peut pas considérer que c'est une forme de méthode éducative." L'ancienne député de Savoie a également dévoilé avoir "demandé à l'administration et au ministère de prendre un arrêté en urgence, et un signalement au procureur de la République a été fait."

Une décision qui empêche désormais Yom Yidikes d'exercer à titre professionnel ou bénévole auprès des mineurs. Le coach s'expose à des sanctions en cas de non-respect des mesures prises à son encontre. "Une enquête administrative est ouverte", confirme la ministre.